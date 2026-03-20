Дефицит удобрений поднимет цены во многих странах

Война в Иране может вызвать резкий рост цен на продовольствие в развивающихся, странах, сообщает агентство Reuters. Ключевыми факторами риска являются перебои с поставками удобрений и стремительное подорожание энергоносителей.

Смотрите также Индия планирует наращивать закупки удобрений у России и Беларуси, – Reuters

Это происходит в момент, когда многие экономики только начали восстанавливаться после пандемии и последствий войны в Украине. В развивающихся странах,, продукты питания и топливо занимают значительно большую долю потребительских расходов – от 30% до 50%, тогда как в развитых экономиках этот показатель составляет менее четверти.

Особую угрозу представляет ситуация с удобрениями. Ормузский пролив, который находится под контролем Ирана, обеспечивает около 30% мировой торговли удобрениями. Страны Персидского залива являются ключевыми поставщиками аммиака и мочевины. В Bank of America предупреждают, что конфликт может поставить под угрозу до 65 – 70% мировых поставок мочевины.

Как отметил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, дефицит удобрений повлияет на посевную кампанию и приведет к уменьшению предложения зерновых, кормов, а также мясной и молочной продукции.

Важно! В отличие от нефти или газа, глобальных резервов удобрений практически не существует. В то же время наиболее уязвимыми остаются страны, зависящие от импорта из региона Персидского залива. В частности, в Кении цены на удобрения уже выросли примерно на 40%. Такие страны, как Сомали, Бангладеш и Пакистан, имеют ограниченные запасы и могут первыми почувствовать дефицит.

Рост цен на энергоносители тоже толкает цены на продукты вверх

Дополнительное давление создает подорожание энергоносителей: мировые цены на нефть и газ с начала конфликта выросли более чем на 50%, что повышает затраты на производство и логистику. По словам экономиста компании Schroders Дэвид Рис, сначала растет стоимость энергии, а впоследствии это приводит к удорожанию продуктов.

Больше всего дефицит удобрений скажется на культурах с высоким потреблением азота, в частности кукурузе и пшенице. Подорожание кормов в итоге повлияет на цены широкого спектра продуктов – от хлеба до яиц.

Несмотря на то, что до начала конфликта глобальная продовольственная инфляция снижалась и достигла самого низкого уровня за несколько лет, новый кризис может изменить эту тенденцию.

Эксперты предупреждают и о социальных рисках: предыдущие волны подорожания продуктов уже вызывали беспорядки в отдельных странах. Правительства вынуждены реагировать, в частности через субсидии на базовые продукты.

Обратите внимание! Международные финансовые институты уже готовятся к возможным последствиям. В частности, Европейский банк реконструкции и развития рассматривает программы поддержки, включая помощь в закупке удобрений. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призывают правительства и банки развития быть готовыми к срочным мерам, если конфликт затянется.

Посевная под угрозой: в Украине не хватает удобрений, расходы выросли почти на 30%