Украинским аграриям в посевную не хватает удобрений

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексей Кулеба, а также в профильные комитеты Верховной Рады с просьбой урегулировать ситуацию на рынке удобрений в период посевной кампании.

В ассоциации отмечают, что с начала полномасштабной войны аграрии испытывают значительные трудности с поставками азотных удобрений, которые имеют сложные требования к транспортировке. Дополнительным фактором давления стало подорожание дизельного топлива из-за постепенного повышения акцизов.

Ситуацию осложнили и геополитические факторы – в частности, боевые действия на Ближнем Востоке, что повлияли на энергетический рынок и стоимость газа, который является ключевым сырьем для производства удобрений. В результате цены выросли в среднем на 27–29% в зависимости от культуры: аммиачная селитра подорожала на 37%, карбамид – на 43%, КАС-32 – на 54%.

Кроме того, из-за проблем с логистикой, атаки на инфраструктуру и перебои с электроснабжением производство аммиачной селитры сократилось с 1,99 миллиона тонн в 2024–2025 годах до 1,016 миллиона тонн в сезоне 2025–2026 годов. По состоянию на начало марта дефицит этого вида удобрений оценивается в около 190 тысяч тонн.

Обратите внимание! В то же время цены на топливо только за последний месяц выросли более чем на 22%, что дополнительно повышает себестоимость агропроизводства и логистики. В совокупности эти факторы могут увеличить расходы на весеннюю посевную кампанию примерно на 10%.

Какие последствия может иметь дефицит удобрений?

По оценкам УКАБ, это может привести к изменению структуры посевов и сокращению площадей, а также к потере 15–20% валового урожая зерновых и масличных культур.

Последствия для экономики могут быть существенными: сокращение поступлений налога на добавленную стоимость на 15–18 миллиардов гривен, уменьшение валютной выручки на 4–5 миллиардов долларов США, а также потери бюджета до 35–45 миллиардов гривен в течение маркетингового года.

В связи с этим УКАБ предлагает временно отменить пошлину на импорт азотных удобрений до конца 2026 года, что позволит снизить цены на 25–35 долларов США за тонну и поможет аграриям сформировать необходимые запасы.

Также среди предложений – введение пониженных ставок акциза на дизельное топливо для сельхозтехники и разрешение на ввоз известково-аммиачной селитры морским транспортом в украинские порты.

Важно! В ассоциации отмечают, что такие антикризисные шаги позволят стабилизировать ситуацию в агросекторе, обеспечить проведение посевной кампании и повысить урожайность на 5–7%, что может принести государству дополнительно 1,5–2 миллиарда долларов США валютной выручки.

