Почему Индия хочет больше покупать у России и Беларуси?

Индия, которая является одним из крупнейших импортеров удобрений в мире, ведет переговоры об увеличении закупок в России, Беларуси и Марокко, сообщает Reuters. Причиной стали опасения относительно возможного дефицита на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений экспорта со стороны Китая.

Как отмечают источники, страна активно ищет альтернативные каналы поставки, чтобы гарантировать стабильность аграрного сектора. Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Индии, поэтому бесперебойные поставки удобрений остаются критически важными.

Индия импортирует основные виды удобрений, в частности мочевину, диаммонийфосфат и хлористый калий, а также сжиженный природный газ, который используется как сырье для производства азотных удобрений.

Значительная доля поставок традиционно поступает с Ближнего Востока. В частности, Саудовская Аравия является ключевым поставщиком диаммонийфосфата, а Оман – мочевины. Всего на этот регион приходится около половины импорта таких удобрений в Индию.

Индийские власти беспокоятся из-за затягивания конфликта

По словам источников, несмотря на имеющиеся запасы, в случае затягивания конфликта вокруг Ирана ситуация может осложниться. Именно поэтому индийская сторона уже сейчас пытается обеспечить дополнительные объемы на ближайшие месяцы.

Хотя импорт осуществляется отдельными компаниями, переговоры с иностранными поставщиками часто ведутся совместно, поскольку рынок удобрений в Индии регулируется государством, а цены для фермеров субсидируются.

Спрос на удобрения традиционно растет летом – в период посевной кампании, когда фермеры высаживают рис, кукурузу, хлопок и масличные культуры. Именно поэтому вопрос стабильности поставок остается для страны стратегическим.

