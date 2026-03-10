Война на Ближнем Востоке вызвала дефицит удобрений

Мировые аграрные рынки оказались под давлением из-за резкого подорожания удобрений после обострения войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Фермеры в разных странах начали поспешно закупать необходимые ресурсы, опасаясь перебоев с поставками.

Американский фермер Чет Эдингер, который обрабатывает десятки тысяч акров земли возле города Митчелл в штате Южная Дакота, рассказал, что вынужден был срочно приобрести последние партии мочевины для своей кукурузной и соевой фермы. По его словам, цена на удобрение оказалась на 22 процента выше, чем в конце прошлого года.

Причиной роста цен стали атаки Соединенных Штатов Америки и Израиля на Иран и ответные действия Тегерана, которые нарушили глобальные цепи поставок удобрений. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива – стратегического морского пути между Персидским заливом и Аравийским морем. Через него проходит примерно треть мировых поставок удобрений.

Дополнительным фактором стал стремительный рост цен на природный газ, который является ключевым сырьем для производства азотных удобрений.

Конфликт начался на фоне подготовки аграриев к полевому сезону

Конфликт пришелся на критический период для мирового агросектора. В странах Северного полушария фермеры готовятся к активной фазе внесения удобрений, тогда как в Южном полушарии приближается посевная кампания озимых культур.

Аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл отмечает, что эскалация конфликта может создать серьезные риски для фермеров во всем мире, особенно учитывая уже высокие затраты на производство.

Реакция рынка была быстрой. В Соединенных Штатах Америки цены на мочевину – популярное удобрение для кукурузы – выросли примерно на 100 долларов США за короткую тонну и достигли 570 долларов США, что стало самым высоким уровнем с октября 2022 года. В Египте цены на гранулированную мочевину поднялись примерно на 20 процентов – до 585 долларов США за метрическую тонну.

Во многих случаях поставщики временно отзывают свои предложения, а покупатели занимают выжидательную позицию, пытаясь оценить возможные последствия конфликта для рынка.

Дефицит уже проявился по всему миру

Проблемы уже ощущаются в разных странах. В Индии производители сокращают производство мочевины после приостановления поставок сжиженного природного газа из Катара. В Пакистане одна из компаний также сообщила об остановке газоснабжения для производства удобрений.

В Европе, где отрасль удобрений и так находится под давлением из-за высоких цен на энергоносители, ситуация может еще больше осложниться. Польская компания Grupa Azoty, один из крупнейших производителей удобрений в Европейском Союзе, временно прекратила принимать новые заказы из-за резкого роста стоимости газа.

На этом фоне фермеры в разных странах все больше беспокоятся о доступности удобрений. В Польше аграрии сообщают о дефиците на рынке, а в Австралии поставщики призывают фермеров как можно быстрее забирать уже заказанные партии азотных удобрений.

Некоторые производители даже пересматривают структуру посевов. В частности, фермер из штата Айова Брэд Фекерс предполагает, что может сократить площади под кукурузой в пользу сои, которая требует меньше азотных удобрений.

Эксперты предупреждают, что длительное нарушение поставок удобрений может негативно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур и усилить глобальную продовольственную инфляцию.

Важно! Наиболее уязвимыми могут оказаться развивающиеся, страны, где фермеры имеют меньше финансовых возможностей для закупки дорогостоящих ресурсов. В таких регионах резкий рост цен на продукты питания может быстро перерасти в продовольственные кризисы.

