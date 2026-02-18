В Украине нехватка аммиачной селитры

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что в Украине наблюдается значительный дефицит аммиачной селитры, которую уже можно использовать для подкормки озимых культур, сообщает Delo.ua. По его словам, часть хозяйств, которые заранее сформировали запасы, уже начали или планируют подкормку.

В то же время дефицит аммиачной селитры на рынке оценивается примерно до семидесяти процентов от потребности. Причинами являются энергетические ограничения, высокая цена природного газа и ограниченные объемы его поставки, из-за чего отечественные химические предприятия не успевают наращивать производство. Кроме того, импорт морскими партиями запрещен из-за взрывоопасных свойств удобрения.

В связи с этим аграриям советуют рассматривать альтернативы, в частности использование известняковой селитры, которая является более безопасной для транспортировки и могла бы поставляться в значительных объемах при наличии предложения на рынке.

Какие последствия могут быть из-за недостатка удобрения?

Эксперты предостерегают, что без достаточного внесения минеральных удобрений возможно недополучение урожая зерновых на уровне десяти процентов и более. Общий урожай прогнозируется около пятидесяти миллионов тонн, однако он будет зависеть от состояния перезимовки озимых и погодных условий весной.

В случае повреждения посевов озимой пшеницы аграрии могут пересевать площади яровой пшеницей, а озимый ячмень – яровым, хотя качество урожая может быть ниже. Также примерно треть посевов рапса с площади около одного миллиона ста тысяч гектаров находится в зоне риска из-за недостаточного снежного покрова.

Если озимые культуры пострадают от морозов, хозяйства могут пересевать поля кукурузой, соей или подсолнечником.

