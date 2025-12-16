США отменили санкции против "Беларуськалия"

В США приняли решение снять санкции с белорусских калийных удобрений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Для Беларуси это был один из ключевых экспортных товаров страны и важный источник валютных поступлений для страны до введения западных ограничений.

По словам специального посланника президента США Джона Коула, решение об отмене санкций вступило в силу немедленно.

Это очень хороший шаг Соединенных Штатов для Беларуси. Мы снимаем санкции уже сейчас,

– отметил Коул после двухдневных переговоров в Минске.

Он также не исключил, что в случае дальнейшей нормализации отношений Вашингтон может смягчить и другие ограничения, вплоть до полной отмены санкционного режима.

Калийные удобрения являются одним из главных экспортных товаров Беларуси и фактически единственным значительным минеральным ресурсом страны. Мировой рынок калия контролируют четыре основных игрока: белорусская "Беларуськалий", российская "Уралкалий", а также североамериканские Nutrien и Mosaic.

В то же время эксперты отмечают, что эффект от решения Вашингтона может быть ограниченным, если Европейский Союз не отменит собственные ограничения. Санкции ЕС запрещают транзит белорусского калия через Литву в порт Клайпеда, который ранее был ключевым экспортным маршрутом.

