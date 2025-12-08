Почему пестициды попадают в продукты?

Недавно проведенное европейское исследование выявило высокие концентрации PFAS в немецкой пшеничной муке, ирландских хлопьях для завтрака и французских багетах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

PFAS – это так называемые "вечные химикаты", которые почти не разрушаются в окружающей среде и широко промышленном производстве: покрытии, упаковке, текстиле и других товарах. Так как они чрезвычайно химически стабильные, они накапливаются в окружающей среде и в растениях.

По данным Pesticide Action Network Europe (PAN), следы трифтороацетата (TFA) нашлись в 54 из 66 образцов, причем самые высокие показатели – в хлопьях из Ирландии (360 микрограммов на килограмм). Также средние уровни загрязнения – 78,9 микрограмма на килограмм – в 107 раз превышают средний показатель TFA у питьевого водителя.

В ЕС до сих пор не установили лимит TFA в продуктах, хотя PAN предлагает ограничение до 10 микрограммов на килограмм, что аналогично норме для вредных химикатов во фруктах. Исследования показывают, что TFA вредит репродуктивной системе, развитию и работе щитовидной железы.

Обратите внимание! Организация призывает к срочному запрету таких пестицидов, подчеркивая риски для детей и беременных. В Германии это касалось бы 32 из 278 разрешенных препаратов. Тем временем страны ЕС, в частности Германия, продвигают более широкий запрет PFAS, а обсуждение возможных лимитов, выходных и переходных периодов сопровождается активным лоббированием со стороны власти, промышленности и экологических и потребительских организаций.

