Цены на молоко падают

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили говорит, что медленный спрос на готовую продукцию, низкие цены на биржевые товары и наплыв импортных сыров в Украину способствуют ослаблению цен на молоко-сырье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока".

Читайте также Вопрос цены и качества: почему украинцы чаще покупают сыр из ЕС

Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 ноября составила 16,30 гривны за килограмм без НДС, что на 95 копеек меньше относительно предыдущего месяца. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 16,00 до 16,80 гривны за килограмм без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 16,10 гривны за килограмм без НДС, что на 90 копеек меньше относительно предыдущего месяца. Цены на молоко высшего сорта колеблются от 16,00 до 16,30 гривны за килограмм без НДС.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,90 гривны за килограмм без НДС и снизилась на 75 копеек относительно предыдущего месяца. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,80 гривны за килограмм. Максимальная - 16,00 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Средневзвешенная цена трех сортов составила 16,25 гривны за килограмм без НДС, что на 92 копейки меньше относительно предыдущего месяца.

Какая ситуация сложилась на рынке?

Георгий Кухалейшвили замечает, что ситуация на рынке этой осенью кардинально отличается от "бычьего тренда" осени 2024, когда был высокий экспортный спрос на готовую продукцию, а заводам требовалось больше молока-сырья.

На цены в Европе давят беспошлинные поставки дешевой молочной продукции из США, что снижает конкурентоспособность украинской молочки на рынке ЕС. В то же время в Украине сокращается потребление свежей кисломолочной продукции из-за снижения покупательной способности украинцев. Одновременно на цены на сыр и масло давит импорт сыров в Украину из Польши, Германии и Нидерландов, которые вытесняют отечественную продукцию с полок магазинов.

Отсутствие активного экспорта и засилье импорта давит на рынок сырого молока. Вероятно, в начале декабря состоится очередное снижение цен на молоко-сырье, что является серьезным вызовом для фермеров, поскольку уже в ноябре почти 40% из них работали в убыток,

– говорит эксперт.

В таких условиях, по его словам, все положительные наработки в сфере производства сырого молока за последние три года будут нивелированы, а Украина из страны-экспортера превратится в страну-импортера.

Цены на масло могут упасть: что влияет на стоимость?