Рынок сыра остается стабильным, но без роста

Несмотря на завершение весны и традиционное сезонное снижение спроса, украинские производители сыра пока не говорят о кризисной ситуации. По оценкам аналитиков ИНФАГРО, рынок пока сохраняет относительную стабильность.

Впрочем, положительная оценка не означает отсутствия проблем. Продажи сырной продукции остаются слабее, чем в предыдущие годы, а летний сезон традиционно добавляет производителям новых вызовов из-за снижения потребительской активности.

Главной проблемой для отрасли участники рынка называют не сезонность, а все более сильное давление импортной продукции, которая активно конкурирует с украинским сыром на полках магазинов.

Импорт несколько сократился, но риски остаются

В апреле объемы импорта сычужных сыров уменьшились по сравнению с мартом. Заметнее всего сократились поставки твердых и полутвердых сыров – почти на пятую часть.

Однако это пока не изменило общей картины на рынке. С начала года импорт таких сыров все еще превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Для украинских сыроделов такая тенденция остается тревожным сигналом. Производители опасаются, что значительное присутствие импортного продукта и в дальнейшем будет сдерживать восстановление продаж и усиливать конкуренцию за покупателя.

Ценовые войны становятся главным инструментом борьбы

На рынке ожидают, что импортеры могут частично сократить закупки европейского сыра из-за подорожания продукции в странах ЕС. В то же время украинские компании пытаются использовать этот момент для усиления собственных позиций.

Чтобы оставаться конкурентными, отечественные производители все чаще продают сыр с существенными акционными скидками. Такая стратегия помогает удерживать покупателя, хотя и создает дополнительное давление на прибыльность бизнеса.

В то же время импортеры также активно применяют маркетинговые акции и специальные предложения. В результате конкуренция на сырном рынке все больше переходит в плоскость ценовых соревнований, где производителям приходится искать баланс между объемами продаж и рентабельностью.

Какие цены на сыр в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах крупных украинских сетей установились такие цены на сыр:

Сыр твердый Комо традиционный 50%.

Auchan 549 гривен за килограмм;

Megamarket 611,50 гривен за килограмм;

Metro 570,96 гривны за килограмм;

Novus 589 гривен за килограмм.

АТБ 59,50 за флоу-пак 135 граммов.

Мировые цены на молочку снова пошли вверх

Согласно данным мониторингов, цены на молочную продукцию и, в частности, и сыры, растут не только в Украине.

Индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade вырос на 1,5% после трех сессий снижения.

Больше всего подорожали сыр моцарелла (на 4,7%) и сухое обезжиренное молоко (на 3%).

Аналитики обращают внимание, что цены на сухое обезжиренное молоко продолжают уверенно расти. С начала года эта продукция подорожала почти на треть, что свидетельствует о стабильном спросе на мировом рынке.