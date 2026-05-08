Мировой молочный рынок вернулся к росту

Индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (GDT) на торгах 5 мая продемонстрировал рост на 1,5% после трех подряд сессий снижения. О положительной динамике сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Повышение цен зафиксировали почти на все основные категории молочной продукции. Больше всего подорожал сыр моцарелла – на 4,7%, до 4 тысяч долларов США за тонну. Также выросли цены на сухое обезжиренное молоко – на 3%, до 3,55 тысячи долларов США за тонну, и сухое цельное молоко – на 2,2%, до 3,74 тысячи долларов США.

Кроме того, молочный жир прибавил в цене 1,1% и торговался на уровне 6,46 тысячи долларов США за тонну.

Масло и чеддер продолжают дешеветь

Несмотря на общее оживление рынка, отдельные позиции продолжили терять в цене. В частности, сливочное масло подешевело еще на 2,6% – до 5,53 тысячи долларов США за тонну. По данным экспертов, это уже третий аукцион подряд со снижением, а суммарное падение за последние торги достигло примерно 20%.

Также негативную динамику продемонстрировал сыр чедер, который потерял 3,6% стоимости и опустился до 4,61 тысячи долларов США за тонну.

Аналитики обращают внимание, что цены на сухое обезжиренное молоко продолжают уверенно расти. С начала года эта продукция подорожала почти на треть, что свидетельствует о стабильном спросе на мировом рынке.

Сколько сейчас стоит масло в Украине?

Сейчас, согласно данным "Минфина", в магазинах крупных сетей супермаркетов установились такие цены на масло:

Масло Крестьянское 72,5%, 180 граммов.

Auchan 107

107 Metro 111,28

111,28 Мегамаркет 122,00

Масло Яготинское 73%, 180 граммов.

Novus 115,00

115,00 Metro 119,60

119,60 Ашан 114,90

Украинский рынок сливочного масла сталкивается с падением экспорта и переизбытком продукции внутри страны, что приводит к убыточности производителей.

Цены на масло в украинских супермаркетах варьируются от 107 до 122 гривен, в зависимости от сети и производителя.

В то же время альтернативные продукты, в частности спреды, не способны существенно изменить ситуацию, поскольку удешевление масла уменьшает спрос на заменители. В итоге рынок остается под сильным давлением, а быстрого восстановления пока не прогнозируют.