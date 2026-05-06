Внешние рынки закрываются, цены проседают

Ситуация в сегменте сливочного масла остается напряженной из-за слабого спроса на внешних рынках, сообщает "ИНФАГРО". Иностранные покупатели все чаще выбирают более дешевые альтернативы, что существенно ограничивает возможности украинских экспортеров.

На этом фоне экспортные цены продолжают снижаться, несмотря на значительные объемы предложения. По оценкам аналитиков, именно этот сегмент сейчас больше всего ухудшает экономику молочной отрасли, ведь продажа большими партиями часто становится убыточной.

Дополнительное давление создает рост затрат на производство. В частности, предыдущее повышение закупочных цен на молоко увеличило себестоимость продукции и еще больше снизило маржинальность переработчиков.

Внутренний спрос не спасает ситуацию

На внутреннем рынке ситуация также остается сложной. Объемы производства превышают возможности потребления, что приводит к накоплению значительных запасов продукции на складах.

Оптовые цены остаются низкими и не обеспечивают прибыльности. В ответ производители активизируют акционные продажи или пытаются переориентироваться на другие жирные молочные продукты, однако это не позволяет быстро сократить излишки.

Дополнительным вызовом является сезонное увеличение производства, которое может еще больше обострить дисбаланс. Эксперты не исключают дальнейшего снижения цен как на экспортных рынках, так и внутри страны.

В то же время альтернативные продукты, в частности спреды, не способны существенно изменить ситуацию, поскольку удешевление масла уменьшает спрос на заменители. В итоге рынок остается под сильным давлением, а быстрого восстановления пока не прогнозируют.

Сколько стоит масло в магазине?

Сейчас, по информации "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на масло:

Auchan

Масло Крестьянское 72,5% 107 гривен;

Масло Яготинское 73% 114,90 гривен;

Megamarket

Масло Крестьянское 72,5% 122 гривны;

Metro

Масло Крестьянское 72,5% 111,28 гривны;

Масло Яготинское 73% 119,60 гривны;

Novus

Масло Яготинское 73% 115 гривен;

АТБ

Масло Яготинское 73% 111,90 гривны.

Меньше коров – больше производства: как меняется рынок свежей молочной продукции?

Уменьшение количества коров в частных хозяйствах стимулирует развитие промышленного производства молочных продуктов в Украине.

Производители сталкиваются с ростом затрат и могут повысить цены на отдельные категории товаров, тогда как конкуренция за место на рынке остается высокой.

В целом отрасль демонстрирует тренд на увеличение использования сырья для производства свежей продукции и постепенный рост объемов выпуска по сравнению с прошлым годом.