Зовнішні ринки закриваються, ціни просідають

Ситуація у сегменті вершкового масла залишається напруженою через слабкий попит на зовнішніх ринках, повідомляє "ІНФАГРО". Іноземні покупці дедалі частіше обирають дешевші альтернативи, що суттєво обмежує можливості українських експортерів.

На цьому тлі експортні ціни продовжують знижуватися, попри значні обсяги пропозиції. За оцінками аналітиків, саме цей сегмент зараз найбільше погіршує економіку молочної галузі, адже продаж великими партіями часто стає збитковим.

Додатковий тиск створює зростання витрат на виробництво. Зокрема, попереднє підвищення закупівельних цін на молоко збільшило собівартість продукції та ще більше знизило маржинальність переробників.

Внутрішній попит не рятує ситуацію

На внутрішньому ринку ситуація також залишається складною. Обсяги виробництва перевищують можливості споживання, що призводить до накопичення значних запасів продукції на складах.

Гуртові ціни залишаються низькими й не забезпечують прибутковості. У відповідь виробники активізують акційні продажі або намагаються переорієнтуватися на інші жирні молочні продукти, однак це не дозволяє швидко скоротити надлишки.

Додатковим викликом є сезонне збільшення виробництва, яке може ще більше загострити дисбаланс. Експерти не виключають подальшого зниження цін як на експортних ринках, так і всередині країни.

Водночас альтернативні продукти, зокрема спреди, не здатні суттєво змінити ситуацію, оскільки здешевлення масла зменшує попит на замінники. У підсумку ринок залишається під сильним тиском, а швидкого відновлення поки не прогнозують.

Скільки коштує масло у магазині?

Наразі, за інформацією "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на масло:

Auchan

Масло Селянське 72,5% 107 гривень;

Масло Яготинське 73% 114,90 гривні;

Megamarket

Масло Селянське 72,5% 122 гривні;

Metro

Масло Селянське 72,5% 111,28 гривні;

Масло Яготинське 73% 119,60 гривні;

Novus

Масло Яготинське 73% 115 гривень;

АТБ

Масло Яготинське 73% 111,90 гривні.

