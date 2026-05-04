Як зміняться ціни на продукти у травні?

Попри те, що різкої девальвації гривні у травні очікувати не варто, ціни на більшість товарів будуть зростати. Прогнози можливих коливань цін на харчові продукти в травні у коментарях 24 Каналу розповіли експерти Інституту аграрної економіки.

Науковець Іван Свиноус зазначає, що виробництво молока в Україні стає більш витратним з огляду на зростання собівартості кормів через здорожчання пального. Триває й підвищення вартості логістики, що створює передумови для стрибка роздрібних цін на молокопродукти для споживачів.

Іван Свиноус, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Попри обмежену купівельну спроможність населення, у травні 2026 року прогнозується підвищення цін на основні види молочних продуктів. Ціна пастеризованого молока жирністю 2,6% може досягти 74,1 гривні за кілограм (+2,4%), сметани жирністю 20% – 195,3 гривні за кілограм (+3,6 %), а масла "Селянське" жирністю 72,5% – 640,5 гривні за кілограм (+3,3 %).

За оцінкою експерта, можна очікувати підвищення закупівельних цін на молоко, що надходить на перероблення від сільськогосподарських підприємств, на 2,8 – 3,6% залежно від ґатунку. Проте воно не супроводжується зростанням економічної ефективності виробництва. Рентабельність господарств корпоративного сектору є низькою – на рівні 2 – 3%, що не забезпечує навіть відтворення матеріально-технічної бази та поголів'я корів.

Зауважте! Для господарств населення в травні очікується зниження цін на молоко другого ґатунку приблизно на 2% порівняно з квітнем – до 9,61 гривні за кілограм. Серед причин – нижча якість продукції, значні логістичні витрати та зростання пропозиції з боку особистих селянських господарств.

Іван Свиноус резюмує, що дисбаланс на сировинному рівні трансформується у подальше зростання цін для споживачів.

Що буде з цінами на продукти "борщового набору"?

Ціни на овочі з борщового набору станом на кінець квітня зросли, тоді як салатні овочі подешевшали порівняно з березнем, говорить науковиця Інна Сало. Їх вартість для споживачів формується під впливом оперативності й обсягів постачання, цін на електроенергію та пальне.

Оскільки в Україні близько 88% овочів (до 7,5 мільйона тонн) та 80% фруктів (до 1,5 мільйона тонн) вирощується господарствами населення, формування пропозиції та цін на ринку суттєво залежатиме від таких факторів:

обсягів постачання;

умов зберігання;

логістики.

Інна Сало, докторка наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У травні очікується сезонне здорожчання овочів борщового набору – до 7%, плодів – до 10% проти нинішніх цін. Однак з розширенням пропозиції ціни на салатні овочі впродовж місяця, ймовірно, знизяться до 15 – 20% проти наявних цін.

У квітні роздрібні ціни на м'ясо в Україні зросли, зазначає науковиця Наталія Копитець. Для більшості його видів у продуктових супермаркетах здорожчання становить +0,4 – 9%.

Найбільше підвищення цін за місяць станом на кінець квітня зафіксували для курятини, гомілок і філе, – на 9 і 4,5% відповідно. Також подорожчала свинина: ребра й підчеревина – на 4,3 та 2,3%. Роздрібні ціни на домашнє й солоне сало не змінилися.

Натомість грудинка й лопатка свинини подешевшали – на 4,7 та 8,3% відповідно. Менш виражений спад ціни на курячу тушку та стегна – близько 1,5%.

Ринок м'яса коливається після Великодня

За словами Наталії Копитець, після Великодня роздрібні ціни на основні види м'яса коливаються, як це й буває зазвичай: одні дорожчають, інші дешевшають. Зокрема, після святкового споживання страв зі свинини українці переорієнтовуються на пісне куряче м'ясо.

Роздрібні ціни на яловичі ребра та гуляш за квітень збільшилися на 2,4 – 2,7%. Причиною стало значне скорочення пропозиції цього виду м'яса.

За прогнозом експертки, цінова ситуація в травні буде стабільною.

Наталія Копитець, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У травні 2026 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина, курятина – залишаться на рівні цін, які склалися на кінець квітня 2026 року.

На ринку круп в Україні впродовж останніх двох років спостерігається зростання цін, зауважує науковиця Світлана Черемісіна, тож можна очікувати подальшого коливання вартості більшості позицій.

Найбільш відчутним було здорожчання за підсумком 2025 року для таких категорій:

гречка + 27,5% – до 44,88 гривні за кілограм ;

; пшоно +32,1% – до 33,57 гривні за кілограм ;

; ячні крупи +20% – до 23,88 гривні за кілограм.

Також зросли в ціні пшенична та манна крупа – на 11,7 та 8,8%.

Водночас у 2025 році на 7,6% здешевшав рис з огляду на стабільний імпорт та достатню пропозицію.

Ціни на крупи поступово зростатимуть

Експертка Світлана Черемісіна підкреслює, що у 2026 році тенденція до подорожчання круп посилилася. Ціна на гречку зросла майже наполовину – до 65,1 гривні за кілограм. Тільки за останній місяць її вартість для споживачів стрибнула на 20%.

Пшоно показує подібну динаміку: з початку року його ціна зросла до 51,9 гривні за кілограм, що становить +54,6%. За квітень місяць подорожчання становить 8,9%.

За висновком науковиці, ці зміни свідчать про високу волатильність ринку та активізацію інфляційного тиску. Така динаміка з урахуванням витратних чинників у травні 2026 року дає підстави очікувати подальшого зростання цін на круп'яну продукцію.

Світлана Черемісіна, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Найбільш відчутне подорожчання, ймовірно, збережеться в сегменті гречки, де ціна може зрости ще на 5 – 10% і сягнути 68 – 70 гривень за кілограм. Це пов'язано з обмеженою пропозицією, високою собівартістю перероблення та стабільним споживчим попитом. Пшоно може додати 5 – 7% і коштувати 53 – 55 гривень за кілограм через дефіцитність сировини та сезонне зменшення запасів.

Імпортний рис під впливом валютного курсу та логістичних витрат у травні може подорожчати на 5 – 7% до 57 – 60 гривень за кілограм.

Манні, ячні та пшеничні крупи зростатимуть у ціні більш помірно – на 3 – 5%.

Цікаво! Як підсумовує науковиця, на здорожчання круп впливають підвищення цін на електроенергію та перероблення, зростання транспортних витрат, інфляція та сезонне скорочення запасів.

Огірки стрімко дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни у супермаркетах?

Ціни на тепличні огірки в Україні падають через зростання пропозиції та слабкий попит, пропонуються за 40-70 гривень за кілограм.

Тепла погода прискорила дозрівання огірків, що додатково збільшило обсяги на ринку.

У результаті фермери змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення продукції. Якщо попит не зросте, тенденція до здешевлення може зберегтися і надалі.