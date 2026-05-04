Как изменятся цены на продукты в мае?

Несмотря на то, что резкой девальвации гривны в мае ожидать не стоит, цены на большинство товаров будут расти. Прогнозы возможных колебаний цен на продукты питания в мае в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики.

Ученый Иван Свиноус отмечает, что производство молока в Украине становится более затратным, учитывая рост себестоимости кормов из-за подорожания топлива. Продолжается и повышение стоимости логистики, что создает предпосылки для скачка розничных цен на молокопродукты для потребителей.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Несмотря на ограниченную покупательную способность населения, в мае 2026 года прогнозируется повышение цен на основные виды молочных продуктов. Цена пастеризованного молока жирностью 2,6% может достичь 74,1 гривны за килограмм (+2,4%), сметаны жирностью 20% – 195,3 гривны за килограмм (+3,6%), а масла "Крестьянское" жирностью 72,5% – 640,5 гривны за килограмм (+3,3%).

По оценке эксперта, можно ожидать повышение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от сельскохозяйственных предприятий, на 2,8 – 3,6% в зависимости от сорта. Однако оно не сопровождается ростом экономической эффективности производства. Рентабельность хозяйств корпоративного сектора является низкой – на уровне 2 – 3%, что не обеспечивает даже воспроизводства материально-технической базы и поголовья коров.

Заметьте! Для хозяйств населения в мае ожидается снижение цен на молоко второго сорта примерно на 2% по сравнению с апрелем – до 9,61 гривны за килограмм. Среди причин – низкое качество продукции, значительные логистические расходы и рост предложения со стороны личных крестьянских хозяйств.

Иван Свиноус резюмирует, что дисбаланс на сырьевом уровне трансформируется в дальнейший рост цен для потребителей.

Что будет с ценами на продукты "борщевого набора"?

Цены на овощи из борщевого набора по состоянию на конец апреля выросли, тогда как салатные овощи подешевели по сравнению с мартом, говорит ученая Инна Сало. Их стоимость для потребителей формируется под влиянием оперативности и объемов поставок, цен на электроэнергию и топливо.

Поскольку в Украине около 88% овощей (до 7,5 миллиона тонн) и 80% фруктов (до 1,5 миллиона тонн) выращивается хозяйствами населения, формирование предложения и цен на рынке существенно будет зависеть от таких факторов:

объемов поставок;

условий хранения;

логистики.

Инна Сало, доктор наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В мае ожидается сезонное подорожание овощей борщевого набора – до 7%, плодов – до 10% против нынешних цен. Однако с расширением предложения цены на салатные овощи в течение месяца, вероятно, снизятся до 15 – 20% против имеющихся цен.

В апреле розничные цены на мясо в Украине выросли, отмечает ученая Наталья Копытец. Для большинства его видов в продуктовых супермаркетах подорожание составляет +0,4 – 9%.

Наибольшее повышение цен за месяц по состоянию на конец апреля зафиксировали для курятины, голеней и филе, – на 9 и 4,5% соответственно. Также подорожала свинина: ребра и подчеревина – на 4,3 и 2,3%. Розничные цены на домашнее и соленое сало не изменились.

Зато грудинка и лопатка свинины подешевели – на 4,7 и 8,3% соответственно. Менее выраженный спад цены на куриную тушку и бедра – около 1,5%.

Рынок мяса колеблется после Пасхи

По словам Натальи Копытец, после Пасхи розничные цены на основные виды мяса колеблются, как это и бывает обычно: одни дорожают, другие дешевеют. В частности, после праздничного потребления блюд из свинины украинцы переориентируются на постное куриное мясо.

Розничные цены на говяжьи ребра и гуляш за апрель увеличились на 2,4 – 2,7%. Причиной стало значительное сокращение предложения этого вида мяса.

По прогнозу експертки, ценовая ситуация в мае будет стабильной.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В мае 2026 года розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина, курятина – останутся на уровне цен, которые сложились на конец апреля 2026 года.

На рынке круп в Украине в течение последних двух лет наблюдается рост цен, замечает ученая Светлана Черемисина, поэтому можно ожидать дальнейшего колебания стоимости большинства позиций.

Наиболее ощутимым было подорожание по итогам 2025 года для таких категорий:

гречка + 27,5% – до 44,88 гривны за килограмм ;

; пшено +32,1% – до 33,57 гривны за килограмм ;

; ячневые крупы +20% – до 23,88 гривны за килограмм.

Также выросли в цене пшеничная и манная крупа – на 11,7 и 8,8%.

В то же время в 2025 году на 7,6% подешевел рис учитывая стабильный импорт и достаточное предложение.

Цены на крупы постепенно будут расти

Эксперт Светлана Черемисина подчеркивает, что в 2026 году тенденция к подорожанию круп усилилась. Цена на гречку выросла почти наполовину – до 65,1 гривны за килограмм. Только за последний месяц ее стоимость для потребителей прыгнула на 20%.

Пшено показывает подобную динамику: с начала года его цена выросла до 51,9 гривны за килограмм, что составляет +54,6%. За апрель месяц подорожание составляет 8,9%.

По заключению ученого, эти изменения свидетельствуют о высокой волатильности рынка и активизации инфляционного давления. Такая динамика с учетом затратных факторов в мае 2026 года дает основания ожидать дальнейшего роста цен на крупяную продукцию.

Светлана Черемисина, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наиболее ощутимое подорожание, вероятно, сохранится в сегменте гречки, где цена может вырасти еще на 5 – 10% и достичь 68 – 70 гривен за килограмм. Это связано с ограниченным предложением, высокой себестоимостью переработки и стабильным потребительским спросом. Пшено может добавить 5 – 7% и стоить 53 – 55 гривен за килограмм из-за дефицитности сырья и сезонного уменьшения запасов.

Импортный рис под влиянием валютного курса и логистических расходов в мае может подорожать на 5 – 7% до 57 – 60 гривен за килограмм.

Манные, ячневые и пшеничные крупы будут расти в цене более умеренно – на 3 – 5%.

Интересно! Как заключает ученая, на подорожание круп влияют повышение цен на электроэнергию и переработки, рост транспортных расходов, инфляция и сезонное сокращение запасов.

