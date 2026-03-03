Какой была ситуация на рынке гречки в 2019 – 2025 годах?

В первые годы полномасштабной войны рынок гречки в Украине рос. Посевные площади расширяли на фоне повышения экономической привлекательности культуры. Однако в 2024 году ситуация начала резко меняться. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

По словам эксперта, в течение 2019 – 2023 годов уровень собранных площадей гречки в Украине рос даже несмотря на начало полномасштабной российской агрессии. Хотя зерновой рынок испытал негативное влияние войны, его гречневая составляющая демонстрировала положительные результаты. Это произошло благодаря:

благоприятной ценовой конъюнктуре;

прекращению импортных потоков гречки со стороны России.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В результате 2022 года впервые за последнее десятилетие производство гречки в Украине превысило наше внутреннее потребление в 1,5 раза. Это позволило сформировать внутренний запас крупы, предотвратить ее дефицит и стабилизировать тенденцию ценового роста. На дальнейшее снижение и сохранение благоприятных цен на гречку повлиял рекордный урожай 2023 года, объемы которого вдвое превысили внутренние потребности рынка.

По данным ученого, в 2019 – 2023 годах посевные площади гречихи в Украине выросли более чем в два раза: с 69,2 тысячи гектаров в 2019 году – до 147,9 тысячи гектаров в 2023 году.

Подобную динамику продемонстрировал и валовой сбор гречихи. Благодаря одновременному расширению площадей и повышению урожайности объем производства вырос почти в 2,5 раза:

с 85 тысяч тонн в 2019 году;

до 210,7 тысяч тонн в 2023 году.

Однако в последующие годы ситуация начала ухудшаться. В частности произошло резкое сокращение площадей и валового сбора гречки, что свидетельствует о существенном снижении производственной активности в этом сегменте зернового рынка Украины.

Грозит ли Украине дефицит гречки?

С 2024 года ситуация на рынке гречихи ощутимо изменилась. В частности произошло сокращение площадей под культурой:

в 2024 году – до 90,3 тысячи гектаров;

в 2025 году – до 58,5 тысячи гектаров.

Заметьте! Если сравнивать собранные площади 2025-го с предыдущими годами, то они составляли 84,5% от уровня 2019 года, 63,7% – от 2021 года и 64,8% – от 2024 года. Подобно этому снижались объемы производства: в 2024 году валовой сбор гречихи составил 113,7 тысячи тонн, а в 2025-м – 70,8 тысячи тонн.

Такие цифры свидетельствуют о сужении сырьевой базы производства гречки, заключает ученая Светлана Черемисина.

Учитывая традиционный уровень внутреннего потребления гречки в 100 – 110 тысяч тонн в год, по данным урожая 2025 года в 70,8 тысяч тонн наблюдается дефицит в размере 30 – 35 тысяч тонн. Впрочем, следует помнить, что наличие переходных остатков крупы позволит скорректировать эту нехватку,

– заключает эксперт.

Интересно! Импорт гречки в Украину с 2021 года сокращался. По предварительным данным, в 2025 году он находился на минимальном уровне.

Каких цен на гречку ждать в ближайшее время?

По итогам 2025 года цена на гречку выросла на 25%. В течение января-сентября она оставалась относительно стабильной и находилась на уровне 35,17 – 35,99 гривны за килограмм. Однако в октябре-декабре произошел стремительный рост, поэтому в конце года цена прыгнула до 44,88 гривны за килограмм. Тенденция к подорожанию продолжается и в 2026 году:

в январе цена на крупу достигла 47,45 гривны за килограмм;

в феврале – выросла до 50,82 гривны за килограмм.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, до августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.

"До начала поступления нового урожая потребительская цена на гречневую крупу может достичь ориентировочно 55 – 60 гривен при условии сохранения текущих рыночных тенденций и отсутствия резкого увеличения предложения", – говорит Светлана Черемисина.

Росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов продукции предыдущего маркетингового года. Стимулировать их могут также психологические ожидания участников рынка и инфляционные процессы.

