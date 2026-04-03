Как продукты подорожают в апреле?

Эксклюзивно для 24 Канала эксперты Института аграрной экономики спрогнозировали, как могут измениться цены в апреле. Они рассказали о фруктах и овощах, мясе, молочной продукции и крупах.

Смотрите также Перед Пасхой в Украине дорожает все: что будет с ценами на топливо, продукты и жилье в апреле

Какими будут цены на фрукты и овощи?

На цены на фрукты и овощи будет влиять сразу несколько факторов, объясняет ученая Инна Сало. Среди них – объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, а также подорожание топлива и электроэнергии для промышленных производителей.

В апреле, по прогнозам, плодоовощная продукция сезонно вырастет в цене: овощи – до 5%, а фрукты – до 7% против нынешнего уровня.

Однако стоит заметить, что накануне несколько и подешевело в течение марта. Например, морковь на 11,3%, лук репчатый на 11,2%, яблоки отечественного производства на 6,3% и даже апельсины и бананы – на 2,4% и 1,5% соответственно.

Сколько будет стоить мясо?

Ученая Наталья Копытец прогнозирует, что в апреле подорожают прежде всего те виды мяса, которые украинцы традиционно покупают к Пасхе. Рост цен ожидают накануне праздника 12 апреля.

В апреле 2026 года ожидается повышение до 9% розничных цен на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина,

– объяснила эксперт.

Она также добавила, что обстрелы критической инфраструктуры в январе – феврале и вызванный ими энергокризис повлияли на рынок мяса: спрос в супермаркетах снизился, как и цены.

Для бизнеса хранение продукции подорожало из-за использования генераторов, а для многих потребителей стало вообще проблематичным из-за длительных отключений света дома.

Правда, даже в конце марта розничные цены на мясо по сравнению с началом года оставались ниже. Однако есть и исключения, например свиные ребра (подорожали на 1,8%) и ошеек (на 2,3%), куриное филе (на 8,6%) и голени (3,9%) и тому подобное.

Подорожает ли молочная продукция?

В предпасхальный период молоко и молочные продукты в Украине будут дорожать, хотя после праздника цены могут несколько снизиться.

Ученый Иван Свиноус объясняет, что даже в апреле, когда надои традиционно высокие, отрасль сталкивается с рядом проблем – прежде всего сокращением поголовья коров и подорожанием ресурсов для производства, переработки и продажи. Все это и давит на цены для конечного потребителя.

Как подорожает к Пасхе На сколько подорожает, по сравнению с мартом Как может подешеветь после праздников (третья декада апреля) Молоко 2,6% жирности 71 гривны за литр + 5,3% до 69 гривен за литр Сливки 10% жирности 207 гривен за литр + 6,2% до 195 гривен за литр Сметана 20% жирности 185 гривен за килограмм +5,6% до 170 гривен за литр Масло 72,5% жирности 620 гривен за килограмм +6,1% до 600 гривен за килограмм

Интересно, что снижение цен в конце месяца будет обусловлено прежде всего уменьшением покупательной способности населения.

Что будет с ценами на крупы?

Науковица Светлана Черемисина отмечает, что по итогам 2025 года крупы ощутимо подорожали, добавляя в цене в среднем на 1 – 2% ежемесячно. В этом году в апреле тенденция сохранится: на рынок и дальше будут давить высокие производственные затраты, энергетические риски, подорожание топлива и активный спрос.

Наиболее ощутимое подорожание прогнозируется в сегменте гречки и пшена, тогда как другие виды круп будут демонстрировать более умеренную динамику,

– подчеркнула эксперт.

По ее прогнозу, гречка вырастет в цене минимум до 60 – 65 гривен за килограмм (на 10 – 15% минимум), тогда как рис – до 55 гривен за килограмм, манная крупа – до 33 гривен за килограмм, а пшеничная – до 25 гривен за килограмм (на 3 – 5%).

Обратите внимание, что в ближайшие месяцы ситуация с ценами на крупы в Украине будет оставаться нестабильной.

Растут ли цены на овощи также в ЕС?