Расходы растут по всей цепочке

В начале апреля 2026 года для плодоовощного сектора Европы ключевой проблемой снова стала себестоимость, сообщает Reuters. Одновременное подорожание энергии, горючего, транспортировки и упаковки создает серьезное давление на рынок свежей продукции.

По оценкам отраслевых организаций, продовольственная инфляция может существенно вырасти до конца года – почти до 10%. Основными причинами являются перебои с поставками нефти, газа и удобрений, а также стремительный рост транспортных расходов.

Производители уже фиксируют самый быстрый рост расходов за последние годы и вынуждены частично перекладывать их на конечные цены. Особенно это ощутимо в сегменте свежих овощей, где даже незначительное подорожание логистики сразу влияет на рентабельность.

Наибольший риск – для тепличных овощей и импорта

Эксперты предупреждают, что первыми под давлением окажутся тепличные овощи, в частности томаты и огурцы, а также продукция с высокой зависимостью от логистики – ягоды, экзотические фрукты и скоропортящиеся товары.

Существенным фактором стала и международная логистика: стоимость авиаперевозок на отдельных маршрутах выросла почти вдвое, а морские и автомобильные перевозки также дорожают из-за привязки тарифов к ценам на дизельное топливо.

Дополнительное давление создает подорожание упаковки – цены на пластик достигли максимумов за последние годы. Это особенно важно для сегментов с высокой долей фасовки, в частности ягод и салатов.

Обратите внимание! В то же время рынок будет реагировать неравномерно: менее уязвимыми остаются локальные продукты с короткой логистикой. Однако общая тенденция очевидна – цены все больше зависят не только от урожая, но и от стоимости энергии, транспорта и инфраструктуры.

