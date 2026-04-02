Цены стремительно падают из-за качества и слабого спроса

На украинском рынке белокочанной капусты наблюдается очередное снижение цен, сообщают аналитики EastFruit. Основным фактором удешевления стало низкое качество продукции, которая ухудшается из-за длительного хранения.

Только за минувшие выходные цены на капусту в среднем снизились на 21%. Сейчас основные продажи происходят в диапазоне 3–9 гривен за килограмм, что существенно ниже предыдущих уровней.

Участники рынка отмечают, что спрос на продукцию остается слабым и продолжает снижаться, что дополнительно усиливает давление на цены.

Рынок под давлением: цены упали на 84% за год

По оценкам экспертов, нынешняя стоимость капусты уже в среднем на 84% ниже, чем в этот же период прошлого года. Для сравнения, начале апреля 2025 года цены держались на уровне 35–42 гривен за килограмм.

Аналитики не исключают, что негативный ценовой тренд сохранится и в дальнейшем. Причина – дальнейшее ухудшение качества овощей в хранилищах и отсутствие предпосылок для восстановления спроса в ближайшее время.

