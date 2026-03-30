Что подорожало, а что упало в цене на рынке овощей?

На украинском рынке овощей наблюдаются разнонаправленные ценовые тенденции, сообщает EastFruit. Репчатый лук продолжает дешеветь (с 7 – 9 до 6 – 8 гривен за килограмм), причем это происходит уже на фоне и без того низких цен.

Третью неделю подряд снижаются цены на столовую свеклу (с 8 – 11 до 7 – 10 гривен за килограмм) и картофель (с 6 – 12 до 5 – 11 гривен за килограмм). В то же время морковь демонстрирует противоположную динамику – ее стоимость выросла по сравнению с предыдущей неделей (с 6 – 11 до 8 – 13 гривен за килограмм).

Из-за активного спроса дорожают помидоры (с 150 – 165 до 160 – 170 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 200 – 260 до 250 – 270 гривен за килограмм). Зато огурцы начали дешеветь из-за увеличения предложения на рынке (с 150 – 250 до 140 – 220 гривен за килограмм).

Вторую неделю подряд растет цена на цветную капусту (с 160 – 170 до 170 – 185 гривен за килограмм). Также подорожали пекинская и красная капуста.

Среди зелени наблюдается смешанная динамика: петрушка подешевела, тогда как укроп, наоборот, вырос в цене. Кроме того, расширился диапазон стоимости зеленого лука.

Обратите внимание! Во фруктовом сегменте существенных изменений не зафиксировано. Исключением стала клубника, которая подорожала (с 180 – 200 до 190 – 210 гривен за килограмм), тогда как цены на другие популярные фрукты остались стабильными.

