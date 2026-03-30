Украинские производители обошли основных производителей замороженной малины Европы

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал в интервью BioNorma, что Украина по итогам прошлого урожайного сезона стала лидером в Европе по экспорту замороженной малины. Страна обогнала традиционных конкурентов – Польшу и Сербию.

По словам специалиста, ключевым преимуществом украинских производителей остается более низкая себестоимость продукции по сравнению с европейскими странами. Несмотря на сложную логистику и периодические блокировки границ, украинские экспортеры смогли адаптироваться и диверсифицировать маршруты поставок.

Эксперт отмечает, что Украина сохраняет высокий уровень конкурентоспособности на международном рынке, что позволяет удерживать лидерские позиции.

Обратите внимание! По прогнозам, в текущем сезоне украинские производители имеют шансы вновь подтвердить первенство на европейском рынке замороженной малины.

Актуальные цены на фасованную замороженную малину в супермаркетах Украины:

Малина Spela (250 граммов): 199 гривен.

Малина Golden Garden (300 граммов): 139 – 179 гривен.

Малина METRO Chef (500 граммов): 160 – 200 гривен (в зависимости от акций).

Опт/весовая (интернет-магазины и OLX):

Малина целая/кусочки (1 килограмм): от 130 до 290 гривен.

Малина (крошка) замороженная (фасовка 2,5 килограмма): 230 гривен за килограмм.

