Українські виробники обійшли основних виробників замороженої малини Європи

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів у інтерв'ю BioNorma, що Україна за підсумками минулого врожайного сезону стала лідером у Європі за експортом замороженої малини. Країна обігнала традиційних конкурентів – Польщу та Сербію.

За словами фахівця, ключовою перевагою українських виробників залишається нижча собівартість продукції порівняно з європейськими країнами. Попри складну логістику та періодичні блокування кордонів, українські експортери змогли адаптуватися та диверсифікувати маршрути постачання.

Експерт наголошує, що Україна зберігає високий рівень конкурентоспроможності на міжнародному ринку, що дозволяє утримувати лідерські позиції.

Зверніть увагу! За прогнозами, у поточному сезоні українські виробники мають шанси знову підтвердити першість на європейському ринку замороженої малини.

Актуальні ціни на фасовану заморожену малину у супермаркетах України:

Малина Spela (250 грамів): 199 гривень.

Малина Golden Garden (300 грамів): 139 – 179 гривень.

Малина METRO Chef (500 грамів): 160 – 200 гривень (залежно від акцій).

Гурт/вагова (інтернет-магазини та OLX):

Малина ціла/кусочки (1 кілограм): від 130 до 290 гривень.

Малина (крихта) заморожена (фасування 2,5 кілограма): 230 гривень за кілограм.

