Почему гречка в Украине дорожает?
В магазине якобы не осталось ни одной пачки ценой до 60 гривен. Почему гречка дорожает и грозит ли украинцам ее дефицит – разбирался 24 Канал.
Видео из столичного магазина появилось в пятницу, 21 марта. Новости.Live писали, что киевляне раскупили все дешевые крупы – гречку и рис ценой до 59,99 гривны за килограмм.
Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии УНИАН уже заявил о дефиците гречки в Украине. За исключением 2019 года, прошлогодний урожай был худшим за четверть века.
По данным мониторинга сайта "Минфин", цены на гречку в розничных сетях действительно заметно выросли. Еще в феврале килограмм в среднем стоил 49,85 гривны, тогда как сейчас – 54,07 гривны. Более того, в некоторых сетях крупа подорожала до более 60 гривен.
Громовой не исключает дальнейшего роста цен до заоблачных 80 – 90 гривен за килограмм. Однако это эксперт считает пессимистическим сценарием, если украинцы бросятся скупать всю гречку.
Дальше я не вижу особо сильного роста. Цена, конечно, немного подрастет и стабилизируется,
– сказал он.
Интересно! До начала полномасштабной войны полки украинских магазинов заполняла крупа из страны-агрессора. Сейчас в структуре поставок гречки доминирует Казахстан.
Однако Громовой отмечает – под видом казахской продукции на самом деле привозят российскую, поскольку якобы Россия осталась единственным ее экспортером в мире.
Почему в Украине почти нет собственной гречки?
Ранее для Суспильного Громовой рассказал, что еще 10 лет назад только три страны в мире экспортировали гречку – Россия, Китай и Украина. Однако постепенно страна-агрессор завоевала украинский рынок, а теперь даже Китай стал нетто-импортером.
Сейчас Украине как крупному потребителю этой крупы собственного производства не хватает даже для удовлетворения своих потребностей. Фермеры отказываются увеличивать посевы и выращивать культуру из-за низкой цены на ее закупку, а государственного влияния на процессы нет.
Вторым фактором является нехватка качественных семян. По словам эксперта, сейчас в Украине они в дефиците, ведь во время стагнации рынка прежде всего страдают именно семенные хозяйства.