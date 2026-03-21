Почему гречка в Украине дорожает?

В магазине якобы не осталось ни одной пачки ценой до 60 гривен. Почему гречка дорожает и грозит ли украинцам ее дефицит – разбирался 24 Канал.

Видео из столичного магазина появилось в пятницу, 21 марта. Новости.Live писали, что киевляне раскупили все дешевые крупы – гречку и рис ценой до 59,99 гривны за килограмм.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии УНИАН уже заявил о дефиците гречки в Украине. За исключением 2019 года, прошлогодний урожай был худшим за четверть века.

По данным мониторинга сайта "Минфин", цены на гречку в розничных сетях действительно заметно выросли. Еще в феврале килограмм в среднем стоил 49,85 гривны, тогда как сейчас – 54,07 гривны. Более того, в некоторых сетях крупа подорожала до более 60 гривен.

Громовой не исключает дальнейшего роста цен до заоблачных 80 – 90 гривен за килограмм. Однако это эксперт считает пессимистическим сценарием, если украинцы бросятся скупать всю гречку.

Дальше я не вижу особо сильного роста. Цена, конечно, немного подрастет и стабилизируется,

– сказал он.

Интересно! До начала полномасштабной войны полки украинских магазинов заполняла крупа из страны-агрессора. Сейчас в структуре поставок гречки доминирует Казахстан.



Однако Громовой отмечает – под видом казахской продукции на самом деле привозят российскую, поскольку якобы Россия осталась единственным ее экспортером в мире.

Почему в Украине почти нет собственной гречки?