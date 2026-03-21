Чому гречка в Україні дорожчає?

У магазині буцімто не залишилося жодної пачки ціною до 60 гривень. Чому гречка дорожчає та чи загрожує українцям її дефіцит – розбирався 24 Канал.

Дивіться також Російська, китайська або казахська гречка – в Україні: чи змусить дефіцит купувати за кордоном

Відео зі столичного магазину з'явилося в п'ятницю, 21 березня. Новини.Live писали, що кияни розкупили всі дешеві крупи – гречку та рис ціною до 59,99 гривні за кілограм.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в коментарі УНІАН уже заявив про дефіцит гречки в Україні. За винятком 2019 року, тогорічний врожай був найгіршим за чверть століття.

Напівпорожні полиці в супермаркеті Києва: дивіться відео

За даними моніторингу сайту "Мінфін", ціни на гречку в роздрібних мережах справді помітно зросли. Ще в лютому кілограм у середньому коштував 49,85 гривні, тоді як зараз – 54,07 гривні. Ба більше, у деяких мережах крупа подорожчала до понад 60 гривень.

Громовий не виключає подальшого росту цін до захмарних 80 – 90 гривень за кілограм. Однак це експерт вважає песимістичним сценарієм, якщо українці кинуться скуповувати всю гречку.

Далі я не бачу особливо сильного зростання. Ціна, звичайно, трохи підросте та стабілізується,

– сказав він.

Цікаво! До початку повномасштабної війни полиці українських магазинів заповнювала крупа з країни-агресорки. Наразі у структурі постачання гречки домінує Казахстан.



Проте Громовий наголошує – під виглядом казахської продукції насправді привозять російську, оскільки нібито Росія залишилася єдиним її експортером у світі.

Чому в України майже немає власної гречки?