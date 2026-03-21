Чому гречка в Україні дорожчає?
У магазині буцімто не залишилося жодної пачки ціною до 60 гривень. Чому гречка дорожчає та чи загрожує українцям її дефіцит – розбирався 24 Канал.
Відео зі столичного магазину з'явилося в п'ятницю, 21 березня. Новини.Live писали, що кияни розкупили всі дешеві крупи – гречку та рис ціною до 59,99 гривні за кілограм.
Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в коментарі УНІАН уже заявив про дефіцит гречки в Україні. За винятком 2019 року, тогорічний врожай був найгіршим за чверть століття.
За даними моніторингу сайту "Мінфін", ціни на гречку в роздрібних мережах справді помітно зросли. Ще в лютому кілограм у середньому коштував 49,85 гривні, тоді як зараз – 54,07 гривні. Ба більше, у деяких мережах крупа подорожчала до понад 60 гривень.
Громовий не виключає подальшого росту цін до захмарних 80 – 90 гривень за кілограм. Однак це експерт вважає песимістичним сценарієм, якщо українці кинуться скуповувати всю гречку.
Далі я не бачу особливо сильного зростання. Ціна, звичайно, трохи підросте та стабілізується,
– сказав він.
Цікаво! До початку повномасштабної війни полиці українських магазинів заповнювала крупа з країни-агресорки. Наразі у структурі постачання гречки домінує Казахстан.
Проте Громовий наголошує – під виглядом казахської продукції насправді привозять російську, оскільки нібито Росія залишилася єдиним її експортером у світі.
Чому в України майже немає власної гречки?
Раніше для Суспільного Громовий розповів, що ще 10 років тому лише три країни у світі експортували гречку – Росія, Китай і Україна. Однак поступово країна-агресорка завоювала український ринок, а тепер навіть Китай став нетто-імпортером.
Наразі Україні як великому споживачеві цієї крупи власного виробництва не вистачає навіть для задоволення своїх потреб. Фермери відмовляються збільшувати посіви та вирощувати культуру через низьку ціну на її закупівлю, а державного впливу на процеси немає.
Другим чинником є брак якісного насіння. За словами експерта, наразі в Україні воно в дефіциті, адже під час стагнації ринку насамперед страждають саме насіннєві господарства.