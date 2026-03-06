Який дефіцит гречки в Україні?

Щороку українці зазвичай споживають 100 – 110 тисяч тонн гречки. Однак урожай 2025 року становив тільки 70,8 тисячі тонн. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

За даними експертки, урожай гречки у 2025-му був найнижчим за останні 7 років: близький до цього обсяг зібрали у 2019 році – 85 тисяч тонн, тоді як в інші роки виробництво зростало. У 2023 році воно досягло рекордного рівня – 210,7 тисячі тонн.

У 2019 – 2023 роках ринок гречки в Україні зростав. Це сталося через підвищення економічної привабливості вирощування гречки, зокрема завдяки припиненню імпортних потоків російської крупи та сприятливій ціновій кон'юнктурі.

Ситуація змінилася у 2024 році. Відтоді триває скорочення площ та валового збору гречки в Україні.

Науковиця говорить, що, попри дефіцит гречки, врегулювати ситуацію до нового врожаю 2026 року є можливість завдяки запасам.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Спостерігається дефіцит у розмірі 30 – 35 тисяч тонн. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу.

Як зауважує Світлана Черемісіна, імпорт гречки до України демонструє тенденцію до різкого скорочення впродовж останніх років.

Звідки гречку везуть до України?

Обсяги імпорту гречки до України у 2019 – 2025 роках суттєво відрізнялися залежно від періоду. Наприклад, у 2019-му з-за кордону ввезли 14,4 тисячі тонн крупи, тоді як у 2020-му – 43,9 тисячі тонн.

Стійке скорочення імпорту почалося з 2021 року, коли завезли 21,8 тисячі тонн гречки. У 2022 році вже тільки 9 тисячі тонн, а у 2023-му – до 0,3 тисячі тонн.

2024 року імпорт практично припинився й становив лише 0,04 тисячі тонн. Попередні дані за 2025 рік також свідчать про збереження мінімальних обсягів,

– говорить Світлана Черемісіна.

За даними науковиці, у структурі постачання гречки до України домінує Казахстан: його частка становить близько 45 – 55%. Також суттєву роль відіграють країни Європейського Союзу, зокрема Польща, Литва, Латвія та Естонія. Їхня сукупна частка становить близько 30 – 40%.

Цікаво! Як пише УНІАН, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий припустив, що під виглядом казахської гречки в Україну можуть завозити російську. Країна межує з Алтайським краєм, де вирощують 50% російської гречки. За словами Громового, на кордоні з боку Казахстану збудували чотири нових заводи, куди росіяни можуть завозити крупу й вона "стане" казахською.

Яке місце України в глобальному рейтингу виробників гречки?

Світове виробництво гречки становить 2 – 2,3 мільйона тонн на рік. Україна в рейтингу посідає третє місце за обсягами після Росії та Китаю.

Російська частка у виробництві гречки становить 45 – 55%, китайська – 25 – 32%, українська ж – 8 – 9%.

У структурі світового експорту гречки домінує Росія, де її частку оцінюють у 30 – 35%. Також значні обсяги постачань на міжнародні ринки забезпечують Китай (18 – 22%) та США (8 – 12%).

Зауважте! Серед європейських країн провідні позиції мають Польща, Литва та Латвія. Їхня сумарна частка становить близько 15 – 20%. Казахстан і Канада є важливими регіональними експортерами.

Як може зрости ціна на гречку в Україні у 2026 році?