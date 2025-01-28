Як сильно може здорожчати гречка

Ціни на гречку в Україні продовжують зростати, експерти прогнозують, що у лютому вартість кілограма гречаної крупи досягне 60 гривень, передає 24 Канал із посиланням на ZN.ua. Подорожчання почалося раніше, ніж очікувалося, і стало помітним одразу після зимових свят.

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Очікування, що чергова хвиля подорожчання розпочнеться ближче до весни, не виправдалися. Щойно закінчилися свята, ціни знову поповзли вгору,

– заявила експертка у галузі сільського господарства Лариса Гук.

За її словами, хоча теперішній рівень цін ще не досяг рекордних 75 гривень за кілограм, які спостерігалися у грудні 2022 року, тенденція до подорожчання є тривожною для споживачів.

Що спричинило подорожчання

Експерти зазначають, що подорожчання гречки спричинене кількома чинниками:

зростанням виробничих витрат,

впливом сезонних коливань,

ситуацією на аграрному ринку.

Минулі роки гречка неодноразово ставала продуктом із високою ціновою волатильністю, викликаючи занепокоєння серед українців, для яких вона є одним із базових харчових продуктів. Попри це, аналітики не очікують швидкого повернення до рекордних цін 2022 року.

До позначки 75 гривень за кілограм, як це було наприкінці 2022 року, ще далеко. Однак споживачам слід бути готовими до зростання цін найближчим часом,

– говорить Лариса Гук.

Українці, які традиційно роблять запаси гречаної крупи, вже зараз активно скуповують її, щоб уникнути витрат на продукт за вищою ціною у майбутньому.