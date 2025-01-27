Які ціни на олію передбачаються

Ціни на олію для звичайних споживачів до кінця січня змінюватись не будуть, передає 24 Канал із посиланням на УНІАН. У лютому, можливо, будуть коливання вартості олії.

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Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначив, що олія наразі досить доступна – це 60 – 70 гривень за пляшку (850 мілілітрів). Також, за його словами, існує кілька головних причин, чому цей популярний продукт може здорожчати.

По-перше, це залежатиме від вартості нафти. Крім того, якщо буде зростати попит на рослинні олії за кордоном, то Україна, як найбільший експортер соняшникової олії, почне збільшувати об'єми експорту, що паралельно може вплинути і на ціну на внутрішньому ринку. Але це малоймовірний сценарій,

– зазначає експерт.

На його думку, все йде до того, що ціни на нафту, скоріше за все, не будуть зростати, а залишаться на тому ж самому рівні або почнуть знижуватися. Тому експерт підкреслив, що найближчим часом в Україні не треба очікувати якихось різких моментів щодо збільшення вартості соняшникової олії.