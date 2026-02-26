Что происходит с гречкой в Украине?

В то же время единственным поставщиком, который мог удовлетворить спрос, является Россия, о чем рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

В то же время российскую гречку все еще могут продавать в отечественных магазинах. Но под видом казахской крупы.

Спрос на продукт Украине не увеличивается, но урожай меньше. Худший такой зафиксировали еще в 2019 году. А прошлогодний – близок к нему по объемам.

Поэтому это худший показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год,

– заявил Сергей Громовой.

В частности Россия, Китай, Украина – это три страны, которые занимались экспортом гречки, тогда как другие государства были импортерами. Теперь единственный экспортер в мире – это Россия.

Сейчас Украина почти не имеет собственных мощностей для экспорта. А в Китае импорт превышает экспорт.

Та же китайская гречка по качеству другая. Наши потребители не будут ее есть – она горчит,

– объяснил Громовой.

Однако в Украину все еще может попадать гречка из России – из-за договора о свободной торговле Украины с Казахстаном. Под видом казахской гречки оттуда будет заезжать российская. Казахстан граничит с Алтайским краем, который выращивает 50% российской гречки. В предыдущие годы на границе со стороны Казахстана было построено четыре новых завода.

Россияне завозят туда крупу, перерабатывают – и она становится казахской,

– предоставил объяснение глава Ассоциации.

С 2016 по 2022 годы Россия фактически контролировала украинский гречневый рынок. В то же время поставки российско-казахской гречки смогут удержать цены на крупу в Украине от сильного подорожания.

Цена, конечно, немного подрастет, и стабилизируется на определенных позициях экономической выгоды импортеров и способности наших потребителей покупать гречку по 80, 90 или по 60 гривен,

– сказал Громовой.

Но ситуация в отрасли остается тяжелой из-за нехватки финансов. Поэтому урожай этого года также может быть недостаточным.

Власть устранилась от влияния на нишевые культуры, в частности на гречку. В свое время в 2020 году Ассоциация пролоббировала постановление Кабмина – были продотированы производители, ситуация стабилизировалась после неурожая 2019 года. Это постановление Кабмина действует и в этом году,

– отметил Сергей Громовой.

Обратите внимание! Если бы правительство заложило денег для поддержки гречкосеев – ситуация не была бы такой катастрофической. Но пока ожидаются ценовые качели.

Напомним, что средняя потребительская цена гречки в Украине в декабре 2025 года составляла 44,88 гривны за килограмм. Об этом сообщала Государственная служба статистики Украины.

В годовом измерении крупа выросла в цене на 27,5 процента – еще в декабре 2024 года ее средняя цена составляла 35,19 гривны за килограмм. В частности рост цен продолжается ежемесячно, еще с апреля 2024 года.

Заметьте! В декабре 2025 года цена была на 5,5% больше, чем в ноябре (42,55 гривны).

Что еще следует знать о гречке?