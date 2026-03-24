Что влияет на стоимость продуктов?

В Украине наблюдается разнонаправленная динамика цен на продукты питания. Об этом сообщил член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук в эфире Всеукраинского телемарафона.

Смотрите также Цены на овощи "качает": что подешевело, а что резко подорожало за неделю

По его словам, этом году овощи существенно подешевели. Аграрии увеличили предложение после ценовых скачков в 2025 году, когда, в частности, картофель дорожал до 35 гривен за килограмм. Сейчас ситуация изменилась: картофель производители иногда не могут реализовать даже по 7 – 8 гривен за килограмм, а морковь стоит 4 – 5 гривен.

В то же время цены на другие продукты продолжают расти. Хлеб дорожает в среднем на 1–2% ежемесячно, а стоимость подсолнечного масла уже превысила 90 гривен за бутылку объемом менее одного литра.

Отдельная ситуация сложилась на рынке гречки. Из-за сокращения посевных площадей ее предложение уменьшилось. Кроме того, часть трейдеров придержала запасы, что создало дефицит и повлекло подорожание.

Интересно! При этом, по словам депутата, гречка не является ключевым продуктом в рационе украинцев и занимает одно из последних мест среди круп по уровню потребления.

Украина теряет производство томатов, но тепличный сегмент растет