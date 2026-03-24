Что происходит на рынке тепличных помидоров?

В Украине сократился рынок томатов в денежном измерении, однако сегмент закрытого грунта продолжает развиваться. Об этом отметил Сергей Гедз, руководитель отдела компании "Сингента", сообщает AgroTimes.

Основной причиной падения рынка стала потеря производственных мощностей в Каменке-Днепровской, где до полномасштабной войны выращивали до 30 – 40% тепличных томатов с высокой добавленной стоимостью.

Обратите внимание! В то же время площади под томатами открытого грунта для свежего рынка остаются относительно стабильными. Однако сегмент переработки испытывает дефицит сырья из-за недостаточных объемов производства.

Несмотря на это, тепличное направление демонстрирует положительную динамику. По оценкам эксперта, оно может расти еще в течение одного-двух лет благодаря привлекательным ценам на продукцию.

Важно! Дефицит внутреннего предложения стимулирует импорт. Значительные объемы томатов поступают в Украину из Турция, Польша и Румыния, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится.

