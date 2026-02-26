Що відбувається з гречкою в Україні?

Водночас єдиним постачальником, який міг задовольнити попит, є Росія, про що розказав виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Водночас російську гречку все ще можуть продавати в вітчизняних магазинах. Але під виглядом казахської крупи.

Попит на продукт Україні не більшає, але врожай менший. Найгірший такий зафіксували ще у 2019 році. А торішній – близький до нього за обсягами.

Тож це найгірший показник за останні 25 років, якщо не брати 2019 рік,

– заявив Сергій Громовий.

Зокрема Росія, Китай, Україна – це три країни, які займалися експортом гречки, тоді як інші держави були імпортерами. Тепер єдиний експортер у світі – це Росія.

Наразі Україна майже не має власних потужностей для експорту. А в Китаї імпорт перевищує експорт.

Та ж китайська гречка по якості інша. Наші споживачі не будуть її їсти – вона гірчить,

– пояснив Громовий.

Однак в Україну все ще може потрапляти гречка з Росії – через договір про вільну торгівлю України з Казахстаном. Під виглядом казахської гречки звідти буде заїжджати російська. Казахстан межує з Алтайським краєм, який вирощує 50% російської гречки. В попередні роки на кордоні з боку Казахстану було побудовано чотири нових заводи.

Росіяни завозять туди крупу, переробляють – і вона стає казахською,

– надав пояснення очільник Асоціації.

З 2016 по 2022 роки Росія фактично контролювала український гречаний ринок. Водночас поставки російсько-казахської гречки зможуть утримати ціни на крупу в Україні від сильного здорожчання.

Ціна, звичайно, трохи підросте, і стабілізується на певних позиціях економічного зиску імпортерів і спроможності наших споживачів купувати гречку по 80, 90 чи по 60 гривень,

– сказав Громовий.

Але ситуація в галузі залишається важкою через брак фінансів. Тому цьогорічний врожай також може бути недостатнім.

Влада усунулася від впливу на нішеві культури, зокрема на гречку. В свій час в 2020 році Асоціація пролобіювала постанову Кабміну – були продотовані виробники, ситуація стабілізувалася після неврожаю 2019 року. Ця постанова Кабміну діє і в цьому році,

– зазначив Сергій Громовий.

Зверніть увагу! Якби уряд заклав грошей для підтримки гречкосіїв – ситуація не була б такою катастрофічною. Але наразі очікуються цінові гойдалки.

Нагадаємо, що середня споживча ціна гречки в Україні у грудні 2025 року становила 44,88 гривні за кілограм. Про це повідомляла Державна служба статистики України.

У річному вимірі крупа виросла у ціні на 27,5 відсотка – ще у грудні 2024 року її середня ціна становила 35,19 гривні за кілограм. Зокрема зростання цін триває щомісяця, ще з квітня 2024 року.

Зауважте! У грудні 2025 року ціна була на 5,5% більшою, ніж у листопаді (42,55 гривні).

Що ще слід знати про гречку?