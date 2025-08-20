Площі посівів гречки стрімко зменшуються

В Росії у 2025 році збір гречки знизиться на 35% – до 788 тисяч тонн, що стане найменшим показником з 2019 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на росзмі. Посівні площі під гречку у Росії у 2025 році склали лише 733,4 тисячі гектарів, що є найнижчим рівнем за останні 22 роки.

За словами директора аналітичного центру "ПроЗерно" Володимира Петриченка, падіння виробництва гречки найпомітніше серед усіх зернових культур: 32% проти 5% по всьому зерну.

Основна причина – тривало низькі ціни: тонна гречки коштує 23 – 24 тисячі рублів, а гречихи – 16 тисяч рублів. Для виробника це близько до катастрофи. При таких цінах вирощувати гречку надзвичайно невигідно,

– говорить Петриченко.

Зверніть увагу! Водночас споживання гречки в Росії досягло історичного максимуму – 3,47 кілограма на людину на рік, через подорожчання продуктів і заміщення їх дешевими вуглеводами.

Аналітики "АБ-Центра" не прогнозують подальшого зростання попиту. За їхніми оцінками, виробництво перевищує споживання на 11%, а експортувати гречку крім Китаю складно. Минулого року до КНР було вивезено 280 тисяч тонн.

Важливо! Посівні площі скоротилися у всіх основних регіонах – Алтай, Башкортостан, Орловська та Новосибірська області. Ринок, за прогнозом Петриченка, у 2025 році буде споживати накопичені запаси гречки, які складають близько 700 тисяч тонн.