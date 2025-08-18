Скільки зерна росіяни викрали з України?

Російські окупанти продовжують грабувати окуповані ними українські землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на Росію окупанти вже вивезли близько 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю.

Навіть кремлівська пропаганда визнає, що так звані "нові регіони" поповнили російські запаси зерна. Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції.

Важливо! У ЦНС зазначають, що це – воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Росія перетворює продовольство ТОТ на військовий трофей і інструмент тиску.