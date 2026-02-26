Скільки коштує приготувати борщ?

Про те, чи можна за встановленим борщовим індексом приготувати страву, йшлося на нараді Івано-Франківська.

Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян розповів, що одним із показників купівельної спроможності українців та зростання цін – є вартість борщового набору.

Важливо! "Індекс борщу" – середня вартість базового набору для приготування страви.

У 2025 році індекс був на позначці 158 гривень. Однак міський голова Івано-Франківська сумнівається, що за ці гроші реально приготувати борщ.

Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати – йди купи, звари борщу,

– сказав Руслан Марцінків.

Водночас відомо, що ціни на 3 літри борщу (м'ясного/пісного) були такими:

у 2021 році – 73,5 гривні/30,2 гривні;

у 2022 році – 97,1 гривні/43,6 гривні;

у 2023 році – 120,6 гривні/52,6 гривні;

у 2024 році – 141,6 гривні/70,1 гривні;

у 2025 році – 158,3 гривні/76,1 гривні.

Скільки коштує борщовий набір у 2026 році та що туди входить?

Щоб вирахувати вартість борщу, спершу треба визначитись із продуктами. Суттєвою є різниця для тих, хто їсть страву без м'яса. Хтось – навпаки, крім м'яса, вважає невід'ємними для борщу хліб та сметану. Або навіть за усіма традиціями – горілку.

Зауважте! Базовий борщовий набір складається з основних продуктів, необхідних для приготування. Зокрема йдеться про капусту, буряк, картоплю, моркву, цибулю ріпчасту, томатну пасту, олію рафіновану. Ціни враховують за середніми показниками.

Як пише видання Мінфін, індивідуальні вподобання українців є визначальними у вартості борщового набору. Однак приблизно можна порахувати:

якщо готувати борщ за базовим набором, але замінити томатну пасту на помідори – маємо індекс 74,34 гривні ;

– маємо індекс ; аналогічний набір, але з м'ясом – 161,51 гривні ;

– ; за борщ із м'ясом, хлібом та сметаною доведеться заплатити 239,15 гривні ;

доведеться заплатити ; якщо до попереднього варіанту додати ще часник і сало вийде 268,80 гривні ;

вийде ; і для поціновувачів – борщовий набір із горілкою обійдеться у 395,58 гривні.

Тобто, кошик борщу дійсно залежить від персональних вподобань. Доцільно також враховувати мережу магазинів, де купуєте продукти, та область, у якій мешкаєте. Адже ці умови зокрема впливають на ціни та середню вартість страви.

Що ще відомо про вартість продуктів у 2026 році?