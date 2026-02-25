Як може змінитися вартість яєць цієї весни?

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу, що середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.

Моніторинги мережами показують діапазони до приблизно 75 – 103 гривні за десяток у частині супермаркетів (особливо для фасованих/брендованих).

Максим Гопка Аналітик УКАБ Сезонний фактор відіграватиме більшу роль у формуванні ціні. У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною , коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну.

За прогнозами Гопки, у найближчий місяць ціни будуть стабільні. Втім після Великодня (5 квітня), як спаде попит і збільшиться пропозиція, ціни знизяться в ціні.

Але пан Максим додає, що потрібно врахувати до цього всього ще й кормову собівартість, адже зернова складова – один із головних драйверів росту ціни.

Зауважте! Станом на 24 лютого, діапазон поточної середньої вартості десятка яєць в українських супермаркетах – від 82 гривень до майже 84 гривень, залежно від виробника, свідчать дані "Мінфін".

Ризик підвищення ціни за десяток ще й існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно: не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю,

– каже аналітик УКАБ.

Крім цього, світлового дня стає більше і можливе компенсування витрат через генерування електроенергії.

Чи буде підвищення цін на курятину?

Як пояснює Максим Гопка, індекс споживчих цін на курятину у лютому 2026 склав 95,02%. Якщо порівняти з попереднім місцем, то середні ціни зменшилися на -4,98%.

А за поточними "вітринними" цінами, станом на 23 лютого, середня ціна на курятину становить приблизно 207,97 гривні за кілограм, що на -14% менше, ніж на початку лютого,

– підсумовує аналітик.

Гопка зауважує, що курятина лишається базовим тваринним білком серед українців та виграє при тиску на бюджети сімей, але попит не є занадто великим, що стримує різкі стрибки ціни.

Цікаво! Середня вартість в українських супермаркетах за кілограм курячої тушки та гомілок є найнижчою – орієнтовно 101 гривні, підрахував "Мінфін". Натомість найдорожче обійдеться куряче філе, де за кілограм потрібно віддати в середньому 208 гривень. Курячі стегна обійдуться в середньому в 140,67 гривні.

Чому ціни на яйця можуть і не знизитися?