На ринку кукурудзи відбувається розворот

В Україні спостерігається корекція на ринку кукурудзи, при цьому структура експорту залишається висококонцентрованою, повідомляють аналітики Spike Brokers. Понад половину відвантажень припадає на країни регіону MENA, ще значну частку – на Європейський Союз.

Найбільшим імпортером української кукурудзи є Туреччина, яка закупила близько 733 тисяч тонн, або майже 38% загального експорту. Така структура попиту свідчить про залежність України від обмеженої кількості ринків збуту. За словами трейдерів, компанії намагаються знаходити попит на зовнішніх ринках, уникаючи активної роботи на спотовому сегменті, щоб знизити тиск на маржу.

Продажі на умовах CIF із постачанням у квітні – травні сигналізують про очікування зниження ціни нижче 205 доларів США за тонну на базисі CPT. Загальний ринковий фон поки що не сприяє подальшому зростанню.

Ціна кукурудзи на базисі CPT-порт за індексом SPIKE Spot Index завершила тиждень першим зниженням – до 212 доларів США за тонну, що на 1 долар США за тонну менше за попередній показник і майже на 4 долари США нижче від максимуму останніх двох тижнів.

Зверніть увагу! На західному кордоні попит залишається стабільним – на рівні 180 – 183 євро за тонну на умовах FCA Чоп із постачанням у березні – квітні. Логістика через західні переходи працює без суттєвих обмежень.

