Українська кукурудза опинилася у вигідному положенні

Світова торгівля кукурудзою зберігає стабільність, однак основну пропозицію наразі формують лише Україна та США, повідомили у ВАР. Американські експортери зосереджені переважно на форвардних контрактах із постачанням у квітні – травні, тоді як українські компанії активно працюють у спотовому сегменті з відвантаженням у лютому – березні.

Ключовим зовнішнім чинником для ціноутворення залишається ситуація в Південній Америці. У Бразилії фіксують затримку сівби через посуху в південних регіонах та очікування опадів. У Аргентина аграрії також стикаються зі спекою та нерівномірними дощами, що може обмежити експортні можливості країни у березні та додатково підтримати світові ціни.

На цьому тлі український експорт демонструє високі темпи. За перші дні лютого вже відвантажено близько 700 тисяч тонн кукурудзи, а загальний показник за місяць може становити від 2 мільйонів 600 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч тонн із потенціалом до 3 мільйонів тонн. Додатковий попит формують імпортери, які раніше розраховували на дешевшу аргентинську продукцію.

Внутрішній ринок також реагує на зовнішню кон'юнктуру. У портах кукурудза торгується на рівні 214 – 216 доларів США за тонну, що відповідає приблизно 10350 – 10500 гривням за тонну. Протягом тижня ціни можуть закріпитися в діапазоні 10500 – 10550 гривень за тонну, а середньостроково можливе поступове зростання на 1 – 2 долари США за тонну щотижня.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що публікація звіту USDA може спричинити короткострокові коливання, однак не вплине на загальний висхідний тренд. За умови подальших погодних проблем в Аргентині ціна української кукурудзи здатна зрости до 220 доларів США за тонну і вище, а в лютому – квітні можливе досягнення рівнів 230 – 235 доларів США за тонну на умовах постачання CPT.

