Украинская кукуруза оказалась в выгодном положении

Мировая торговля кукурузой сохраняет стабильность, однако основное предложение пока формируют только Украина и США, сообщили в ВАР. Американские экспортеры сосредоточены преимущественно на форвардных контрактах с поставкой в апреле – мае, тогда как украинские компании активно работают в спотовом сегменте с отгрузкой в феврале – марте.

Ключевым внешним фактором для ценообразования остается ситуация в Южной Америке. В Бразилии фиксируют задержку сева из-за засухи в южных регионах и ожидания осадков. В Аргентина аграрии также сталкиваются с жарой и неравномерными дождями, что может ограничить экспортные возможности страны в марте и дополнительно поддержать мировые цены.

На этом фоне украинский экспорт демонстрирует высокие темпы. За первые дни февраля уже отгружено около 700 тысяч тонн кукурузы, а общий показатель за месяц может составить от 2 миллионов 600 тысяч до 2 миллионов 700 тысяч тонн с потенциалом до 3 миллионов тонн. Дополнительный спрос формируют импортеры, которые ранее рассчитывали на более дешевую аргентинскую продукцию.

Внутренний рынок также реагирует на внешнюю конъюнктуру. В портах кукуруза торгуется на уровне 214 – 216 долларов США за тонну, что соответствует примерно 10350 – 10500 гривнам за тонну. В течение недели цены могут закрепиться в диапазоне 10500 – 10550 гривен за тонну, а среднесрочно возможен постепенный рост на 1 – 2 доллара США за тонну еженедельно.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что публикация отчета USDA может вызвать краткосрочные колебания, однако не повлияет на общий восходящий тренд. При условии дальнейших погодных проблем в Аргентине цена украинской кукурузы способна вырасти до 220 долларов США за тонну и выше, а в феврале – апреле возможно достижение уровней 230 – 235 долларов США за тонну на условиях поставки CPT.

