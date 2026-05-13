USDA очікує скорочення світового виробництва пшениці

За прогнозом USDA, світове виробництво пшениці у 2026/27 маркетинговому році становитиме 819,06 мільйона тонн. Це майже на 25 мільйонів тонн менше, ніж у попередньому сезоні.

Також очікується скорочення світового експорту пшениці до 211,7 мільйона тонн та зниження кінцевих запасів до 275,04 мільйона тонн.

Для України USDA прогнозує врожай пшениці на рівні 23 мільйонів тонн, що на 1,1 мільйона тонн менше, ніж торік. Водночас експорт може зрости до 13 мільйонів тонн.

Одним із головних факторів впливу на ринок стали прогнози щодо США. Американський урожай пшениці оцінюють лише у 42,49 мільйона тонн – це найнижчий показник із 1972 року. Причинами називають скорочення посівних площ та проблеми з озимими культурами через несприятливу погоду.

Аналітики також прогнозують зниження виробництва в Аргентині, Австралії, Канаді та країнах Євросоюзу, повідомляє Latifundist.

Ринок кукурудзи також очікує меншу пропозицію

USDA оцінює світове виробництво кукурудзи у 2026/27 маркетинговому році на рівні 1,295 мільярда тонн, що на 17,3 мільйона тонн менше попереднього сезону.

В Україні врожай кукурудзи прогнозують на рівні 30 мільйонів тонн, а експорт – 23 мільйони тонн. Водночас аналітики Barva Invest очікують вищий результат – понад 32 мільйони тонн урожаю та експортний потенціал понад 27 мільйонів тонн.

У США виробництво кукурудзи також може суттєво скоротитися – до 406,29 мільйона тонн. Натомість у Китаї прогнозують збільшення врожаю.

Експерти зазначають, що новий звіт USDA загалом підтримує зростання цін на зернові культури.

Ми очікуємо на схожі площі як були торік, але в сезоні 25-26 рахуємо менші площі до збирання, чого б не мало повторитись у сезоні 26 – 27,

– говорить старший брокер Barva Invest Ольга Харабара.

Водночас ключовим фактором для ринку залишатиметься погода влітку, яка може суттєво вплинути на майбутній урожай у світі.

ФАО погіршила прогноз врожаю пшениці: на ринок тиснуть дефіцит добрив і посуха

Водночас аналітики ФАО знизили прогнози щодо врожаю зернових в Україні.

ФАО прогнозує зниження світового виробництва пшениці у 2026 році до 817 мільйонів тонн через зростання вартості енергоносіїв, добрив і несприятливу погоду.

В Україні прогноз урожаю пшениці залишається стабільним, а в США та Канаді очікується зменшення виробництва через посуху.

Аналітики зазначають, що ситуація з кукурудзою виглядає оптимістичніше. У Бразилії виробництво може перевищити середній рівень завдяки хорошій погоді та стабільному експортному попиту. В Аргентині допускають рекордний урожай через збільшення посівних площ і кількості опадів, а у Південній Африці виробництво може сягнути 17,5 мільйона тонн – рівня рекордного 2017 року.