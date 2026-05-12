Росія відреагувала на відмову прийняти зерно

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення ізраїльської імпортної компанії не розвантажувати партію зерна, яка прибула до порту Хайфи минулого місяця, повідомляє Reuters. У Москві заявили, що це рішення нібито було ухвалене під тиском України.

Російська сторона також назвала звинувачення Києва щодо походження зерна "безпідставними".

Україна наполягає, що вантаж був вивезений Росією з тимчасово окупованих територій під час війни. У Києві відмову Ізраїлю прийняти зерно назвали результатом ефективної дипломатичної та юридичної роботи.

Москва заговорила про ризики для співпраці та продовольства

У російському МЗС заявили, що ситуація нібито суперечить намірам Ізраїлю підтримувати економічне співробітництво з Росією. Також у Москві висловили думку, що подібні рішення можуть вплинути на продовольчу безпеку Ізраїлю.

Водночас українська сторона продовжує наголошувати на необхідності блокувати постачання продукції, яка могла бути незаконно вивезена з окупованих регіонів.

Тема експорту зерна з тимчасово окупованих територій неодноразово ставала предметом міжнародних суперечок від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Україна та Ізраїль можуть запровадити контроль за походженням зерна

Також стало відомо, що Україна та Ізраїль можуть підписати меморандум про співпрацю, який має допомогти запобігати ввезенню зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих українських територій, повідомляє "РБК-Україна".

Як повідомило видання, ініціатором такої угоди виступила Ізраїльська асоціація імпортерів аграрної продукції.

Передбачається, що українська сторона братиме участь у перевірці суден із зерном, які прямують до Ізраїлю, щоб підтвердити відсутність походження вантажу з окупованих Росією регіонів України.

Україна подала заяву до поліції Ізраїлю на компанію, що купувала викрадену росіянами пшеницю

Раніше ми повідомляли, що посольство України в Ізраїлі подало скарги на компанії, підозрювані у ввезенні пшениці з окупованих територій, до поліції та органів фінансового контролю.

Українська сторона просить провести лабораторний аналіз зерна та вилучити суднову документацію для встановлення походження зерна.

Після появи звинувачень компанія Dizengoff Trading повідомила про призупинення нових закупівель російської пшениці, хоча й заперечила порушення міжнародних правил. Тим часом компанія Zenziper відмовилася розвантажувати інше судно, яке також викликало підозри, після чого воно залишило узбережжя Ізраїлю.