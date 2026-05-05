Що відомо про ситуацію з зерном та Єгиптом?

Судну дозволили розвантажитися навіть попри те, що п'ять днів тому Генпрокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту, про що повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Запит був направлений щодо незаконного вантажу, який був експортований підсанкційним "Агро-Фрегатом" через окупований Крим. Зокрема Генпрокурор надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно.

Згідно з його словами, Україна нагадує Єгипту та всім іншим країнам, що держава пережила геноцид через голод минулого століття. Тоді росіяни забирали зерно в українців.

Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади. Закликаємо наших єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам, та принципів наших двосторонніх відносин,

– зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зауважте! Сибіга наголосив, що вкрадені товари з тимчасово окупованих територій повинні бути конфісковані, а не прийняті. Він додав, що мародерство – це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію.

Нагадаємо, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Президент країни пообіцяв, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.

Зеленський також заявив, що Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

Володимир Зеленський Президент України Дякую за це рішення. Також Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру. Домовилися, що міністри закордонних справ будуть контактувати.

Проте 2 квітня Reuters писали, що Володимир Путін у четвер заявив, що Росія та Єгипет можуть обговорити плани зі створення "зернового та енергетичного хабу" в північноафриканській країні.

Путін порушив цю ідею під час зустрічі в Кремлі з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абделатті, зазначивши, що є "багато цікавих ідей" для обговорення. Водночас Абделатті заявив, що Єгипет вітає російські ініціативи.

Росія шукає нові способи розподілу своїх енергетичних і товарних експортних потоків у відповідь на хвилі західних санкцій через війну проти України,

– йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією, Єгипет відіграє дедалі важливішу роль у перевалці російських товарів. Країна може стати логістичним та складським центром для постачань до Африки та Близького Сходу.

Зверніть увагу! Єгипет є найбільшим у світі імпортером пшениці та найбільшим покупцем російської пшениці. Цього сезону країна закупила близько 7,6 мільйона тонн російського зерна – приблизно на тому ж рівні, що й торік.

Нагадаємо, що з порту окупованого Маріуполя російські окупанти вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці. Лише з січня з морського порту захопленого росіянами міста було відправлено вісім теплоходів із зерном пшениці. Таким чином, порт став елементом військової логістики. Ворог виводить з ТОТ зерно, метал та інші вантажі.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше вже називав країни, яку купують викрадене зерно у Росії. Ці слова прозвучали на тлі ситуації щодо Ізраїлю. Вантажі, що містять зерно з окупованих територій, надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир та деякі інші країни.