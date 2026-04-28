Які країни також купували крадене зерно?

Однак, на жаль, це не єдиний подібний прецедент. Під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пригадав, хто ще купував крадене зерно.

Дивіться також Через близькість до фронту фермери Херсонщини переходять на нові культури

У відомстві пообіцяли не залишати без належної реакції подібні випадки – незалежно від географічного розташування, зокрема не лише щодо Ізраїлю.

Такі вантажі (із зерном з окупованих територій України – 24 Канал) надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир і деякі інші країни. Це лише ті випадки, які я можу наразі згадати,

– зазначив речник МЗС.

Окрім того, крадене українське зерно зараз перевозять одразу кілька суден: одне з них прямує до Єгипту, а інше – до Алжиру.

Зверніть увагу! На початку квітня президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що країна більше не прийматиме вивезену Росією з окупованих територій продукцію. Натомість Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна безпосередньо з України.

А от Туреччина прийняла балкер Irtysh у порту Самсун лише декілька днів тому. Його завантажили в Севастополі, а документи пізніше переоформили, щоб приховати походження близько 33 тисяч тонн пшениці.

Що відомо про новий скандал з Ізраїлем?