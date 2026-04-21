Як вивозять зерно з окупованих територій?

Балкер Irtysh доставив до порту Самсун у Туреччині близько 33 тисяч тонн пшениці, повідомляє Ukrainian Shipping Magazine. Зерно, за даними розслідувачів, вивезли з тимчасово окупованих територій України.

Як розповіла журналістка проєкту SeaKrime Центру Миротворець Катерина Яресько, судно завантажили в Севастополі на зерновому терміналі "Авліта" у період з 10 по 15 квітня. Після цього воно попрямувало до району порту Кавказ, де відбулося переоформлення документів.

За словами журналістки, така практика використовується для приховування походження вантажу. Формально документи змінюються, однак фактично зерно було завантажене в окупованому Криму, що робить ці операції незаконними.

Фейкові документи і маршрути судна

Експерти наголошують, що переоформлення паперів у нейтральних портах є типовою схемою для легалізації викраденого українського збіжжя. Це дозволяє приховати реальний маршрут і уникнути санкцій або перевірок.

Відомо, що експортером виступає компанія Зерноекспорт. Раніше судно вже здійснювало рейси між окупованим Севастополем та портами Джибуті і Саліфу в Ємені, що може свідчити про налагоджений канал постачання.

Подібні випадки вкотре піднімають питання контролю за походженням агропродукції на міжнародних ринках і ризиків для репутації глобальної торгівлі зерном.

