Що тепер вирощують на Херсонщині?

Зокрема, на підприємців тисне близькість до фронту. Деталі в етері "Вгору" повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко.

Дивіться також На Харківщині судитимуть колаборанта, який допомагав росіянам красти зерно

Щороку все більше господарств переходять на вирощування овочів, зокрема завдяки державній компенсації до 80% витрат на зрошення. Наразі масштаби поки менші, аніж до підриву Каховської ГЕС, проте фермери використовують воду з Інгульця, встановлюють помпові станції та розширюють посіви баштанних.

Наприклад, цьогоріч ними планують засіяти близько 2 тисяч гектарів, з яких 1,5 тисячі – відведено під кавуни.

Водночас близькість до фронту змушує аграріїв обирати культури, менш вразливі до пожеж, як-от ріпак і соняшник. Торік сотні гектарів врожаю втратили через атаки БпЛА, адже пшениця легко займається.

Ближче до лінії фронту ми з хлопцями сіємо або ріпак, або соняшник. Адже він не так горить, як пшениця. У нас із батьком торік згоріло 400 гектарів пшениці буквально за 15 хвилин. Прилетів дрон і просто нам поля спалив,

– розповів Віктор Гордієнко.

Цікаво! Міністерство сільського господарства США (USDA) у квітневому звіті погіршило очікування щодо експорту зернових культур з України у сезоні 2025/26 маркетингового року. Прогноз щодо пшениці знизили до 12,5 мільйона тонн, що на 1 мільйон тонн менше від попередньої оцінки.

Як тривають польові роботи?