Організував вивезення зерна під час окупації
У Харківська область правоохоронці завершили розслідування щодо мешканця Куп'янського району, якого обвинувачують у пособництві державі-агресору, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Справу вже скерували до суду.
Дивіться також США зняли санкції з російських суден: серед них – причетне до викрадення українського зерна
За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації частини регіону чоловік із селища Дворічна погодився співпрацювати з російськими військовими. Його призначили так званим «керівником» місцевого агропідприємства та доручили організувати вивезення врожаю.
Фігурант контролював відвантаження зерна зі складів у населених пунктах Дворічна та Колодязне. Після цього продукцію транспортували на територію Росії.
Тисячі тонн агропродукції вивезли до Росії
За інформацією слідчих, загалом до Росія було незаконно вивезено понад 7 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Серед неї – 576 тонн кукурудзи, близько 760 тонн пшениці та майже 6 тисяч тонн соняшнику.
Кінцевим пунктом призначення стало фермерське господарство в місті Валуйки Бєлгородської області. Саме туди доставляли український врожай для подальшого використання.
Наразі обвинувальний акт передано до Основ'янського районного суду Харкова. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору, що передбачає кримінальну відповідальність за законодавством України.
Вкрадене росіянами зерно під забороною: Єгипет підтримав Україну
Єгипет відмовився приймати зерно, вивезене Росією з окупованих територій України, і зацікавлений у збільшенні імпорту української агропродукції.
Президент Єгипту підтвердив зміну підходів до імпорту зерна та висловив готовність сприяти досягненню справедливого миру для України.