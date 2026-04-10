Організував вивезення зерна під час окупації

У Харківська область правоохоронці завершили розслідування щодо мешканця Куп'янського району, якого обвинувачують у пособництві державі-агресору, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Справу вже скерували до суду.

Дивіться також США зняли санкції з російських суден: серед них – причетне до викрадення українського зерна

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації частини регіону чоловік із селища Дворічна погодився співпрацювати з російськими військовими. Його призначили так званим «керівником» місцевого агропідприємства та доручили організувати вивезення врожаю.

Фігурант контролював відвантаження зерна зі складів у населених пунктах Дворічна та Колодязне. Після цього продукцію транспортували на територію Росії.

Тисячі тонн агропродукції вивезли до Росії

За інформацією слідчих, загалом до Росія було незаконно вивезено понад 7 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Серед неї – 576 тонн кукурудзи, близько 760 тонн пшениці та майже 6 тисяч тонн соняшнику.

Кінцевим пунктом призначення стало фермерське господарство в місті Валуйки Бєлгородської області. Саме туди доставляли український врожай для подальшого використання.

Наразі обвинувальний акт передано до Основ'янського районного суду Харкова. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору, що передбачає кримінальну відповідальність за законодавством України.

Вкрадене росіянами зерно під забороною: Єгипет підтримав Україну