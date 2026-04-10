Организовал вывоз зерна во время оккупации

В Харьковская область правоохранители завершили расследование в отношении жителя Купянского района, которого обвиняют в пособничестве государству-агрессору, сообщает Харьковская областная прокуратура. Дело уже направили в суд.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации части региона мужчина из поселка Двуречная согласился сотрудничать с российскими военными. Его назначили так называемым "руководителем" местного агропредприятия и поручили организовать вывоз урожая.

Фигурант контролировал отгрузку зерна со складов в населенных пунктах Двуречная и Колодезное. После этого продукцию транспортировали на территорию России.

Тысячи тонн агропродукции вывезли в Россию

По информации следователей, целом в Россию было незаконно вывезено более 7 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Среди нее – 576 тонн кукурузы, около 760 тонн пшеницы и почти 6 тысяч тонн подсолнечника.

Конечным пунктом назначения стало фермерское хозяйство в городе Валуйки Белгородской области. Именно туда доставляли украинский урожай для дальнейшего использования.

Сейчас обвинительный акт передан в Основянский районный суд Харькова. Мужчине инкриминируют пособничество государству-агрессору, что предусматривает уголовную ответственность по законодательству Украины.

