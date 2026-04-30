Судно затримали через підозри у вивезенні українського зерна

Шведська влада конфіскувала балкер Caffa, який повёязують із так званим російським "тіньовим флотом", повідомляє Sweden Herald. Судно було затримане 6 березня у Балтійському морі поблизу Треллеборг.

За даними слідства, власник і екіпаж можуть бути причетні до транспортування зерна з тимчасово окупованого Криму. Більшість членів екіпажу є громадянами Росії, а технічний стан судна оцінюється як незадовільний.

Капітана – громадянина Росії – затримували через використання підробленого прапора, однак пізніше його звільнили.

Суд вирішить долю балкера

Як повідомив прокурор Гокан Ларссон, остаточне рішення щодо подальшої долі судна ухвалюватиме суд. Йдеться про можливу передачу балкера іншій державі в рамках міжнародної правової допомоги.

За інформацією медіа, із відповідним запитом могла звернутися Україна. У разі позитивного рішення суду судно можуть передати Києву.

Цей випадок може стати ще одним прецедентом у боротьбі з незаконним вивезенням української агропродукції та діяльністю "тіньового флоту".

