Судно задержали из-за подозрений в вывозе украинского зерна

Шведские власти конфисковали балкер Caffa, который повёязывают с так называемым российским "теневым флотом", сообщает Sweden Herald. Судно было задержано 6 марта в Балтийском море вблизи Треллеборг.

По данным следствия, владелец и экипаж могут быть причастны к транспортировке зерна с временно оккупированного Крыма. Большинство членов экипажа являются гражданами России, а техническое состояние судна оценивается как неудовлетворительное.

Капитана – гражданина России – задерживали из-за использования поддельного флага, однако позже его освободили.

Суд решит судьбу балкера

Как сообщил прокурор Хокан Ларссон, окончательное решение о дальнейшей судьбе судна будет принимать суд. Речь идет о возможной передаче балкера другому государству в рамках международной правовой помощи.

По информации медиа, с соответствующим запросом могла обратиться Украина. В случае положительного решения суда судно могут передать Киеву.

Этот случай может стать еще одним прецедентом в борьбе с незаконным вывозом украинской агропродукции и деятельностью "теневого флота".

Из-за риска санкций: израильский импортер отказался от украденного россиянами зерна

Израильский импортер "Ценципер" отказался принимать подозрительный груз зерна из-за риска санкций.

Зерно могло быть вывезено из Украины незаконно, что вызвало беспокойство среди израильских импортеров относительно санкционных ограничений.

Израильские импортеры в целом обеспокоены ситуацией с возможными санкционными ограничениями. Они отмечают, что отсутствие четких разъяснений и поддержки со стороны правительства затрудняет принятие решений в таких случаях.