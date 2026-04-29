Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х. Он подчеркнул, что наше государство официально обратилось к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры.

Почему Украина хочет арестовать судно "Панорамитис"?

Его подозревают в том, что оно перевозило зерно, незаконно вывезенное из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины. То есть в действиях, которые нарушают международное право и украинское законодательство.

Это не "твитер-дипломатия", а вполне конкретный правовой и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями,

– написал Сибига.