О сотрудничестве с Украиной Terra Drone объявила несколько недель назад – и это вызвало международный резонанс. Посольство Украины уже провело отдельную встречу с компанией, тогда как японское правительство официально никак не отреагировало. Об этом CEO Terra Drone Тору Токусиге сообщил на пресс-конференции, которую посетил 24 Канал.

Как отреагировала Россия и когда закончится война?

Глава Terra Drone Тору Токусиге отмечает, что ни одна другая иностранная компания не имеет такого уровня привлечения в Украине, как его. Именно это, по его мнению, и заставило Москву реагировать дипломатично – украинцы воспринимают Terra Drone не как поставщика, а как полноценного боевого партнера.

Отдельно Токусиге обратил внимание на глобальный контекст безопасности: современные ударные дроны уже способны преодолевать до 2000 км. Это означает, что одновременный удар десятками ракет и сотнями дронов по нескольким городам – больше не фантастика, а реальная угроза даже для Японии.

Именно поэтому руководитель компании считает дроны-перехватчики безальтернативным решением. Он объяснил, почему традиционные пулеметные системы проигрывают: эффективная дальность – всего 3 километра, "Шахеды" летят ночью и практически незаметны, а стрельба наугад угрожает гражданской инфраструктуре.

Десятки ракет и сотни дронов могут лететь в разные города в одно и то же время. Без сильного японского производителя в этой сфере страна оказывается в опасном положении,

– заявил Тору Токусиге.

Относительно перспектив завершения войны в Украине Токусиге настроен пессимистично: пока Ближний Восток остается нестабильным, Россия получает дополнительное пространство для маневра - и быстрого мира ждать не стоит.

Что известно о Terra Drone?

В начале апреля 2026 года Terra Drone и украинский производитель перехватчиков Amazing Drones заключили инвестиционное соглашение.