В начале апреля 2026 года CEO японского производителя дронов Terra Drone Тору Токусиге объявил об инвестициях в украинскую дроновую отрасль – говорится о производителе перехватчиков Amazing Drones. Тору Токусиге отметил важность сотрудничества с Украиной из-за ее уникального боевого опыта и актуальности дронов-перехватчиков для глобальной безопасности, в частности, в условиях угрозы со стороны России и Китая.

Япония понимает угрозу от России, поэтому "Шахеды", которые легко могут преодолеть расстояние от побережья Тихого океана до японских городов – не пустой звук.

24 Канал посетил пресс-конференцию Тору Токусиге и рассказывает о реакции России на соглашение между украинской и японской компаниями, будущее дронов с ИИ и угрозу Японии.

Почему так важны дроны?

Международное право местами уже почти не работает, в начале речи отметил Токусиге. Ранее и Япония, и многие другие страны находились под защитой Соединенных Штатов. Но если взглянуть на нынешнюю политику США, возникает вполне правильный вопрос: действительно ли Японию защитят в случае чрезвычайной ситуации?

Мир сейчас проживает очень динамичные изменения. Оборонные бюджеты растут в Европе, США, Японии – это уже реальность. Отдельно хочу подчеркнуть: дроны становятся game changer. Об этом говорят еще с начала войны в Украине. Наша компания работает с дронами уже более 10 лет, но раньше это были только промышленные дроны. Теперь же именно дроны становятся центральной технологией – по крайней мере, в Японии это еще не полностью осознано, но мы уже входим в эпоху, когда именно дроны станут главными,

– говорит Тору Токусиге.

CEO Terra Drone приводит такой пример: танк стоимостью около 1 миллиарда иен может быть уничтожен несколькими FPV-дронами по 100 тысяч иен. В Украине такое происходит почти каждый день, подчеркивает он. И в Европе это уже хорошо понимают, а в Японии – еще нет. Но правда в том, что дроны становятся критически важным направлением.

К теме "Шахеды" могут долететь до Токио: почему Япония выбирает украинские дроны – интервью с производителем БПЛА

Украина очень быстро продвигается вперед. Людей, в частности молодых, ей не хватает, поэтому сейчас там активно развивают беспилотные системы: дроны, наземные беспилотники, а также другие автономные платформы. Уже есть сообщенич, что украинские силы действовали только с помощью беспилотных систем и смогли взять российских пленников, не рискуя жизнью людей. Это показывает, как быстро все эволюционирует. А дальше к этому добавляется ИИ. И тогда все становится еще более серьезным. Я сам почти каждый месяц бываю в Украине. Для моего поколения это похоже на то, что когда-то произошло с компьютерами: сначала были гигантские централизованные системы, потом все стало более распределенным – компьютеры появились у каждого. То же сейчас происходит с вооружением,

– объясняет руководитель Terra Drone.

Вместо дорогого, высокоценного оружия сейчас все больше используют дешевые, массовые решения – дроны и другие беспилотные системы. Затем к ним присоединился интернет, а теперь наступает следующий этап – интеграция с ИИ. И если Япония этого не будет делать, она окажется в очень невыгодном положении, считает Тору Токусиге.



Перехватчик Terra A1 / Фото Антона Ткаченко

По его словам, в Японии до сих пор главную роль в сфере обороны играют традиционные игроки типа Mitsubishi Heavy Industries или Kawasaki. Но, например, в Британии уже на первом плане беспилотники, автономные системы, ИИ и кибербезопасность. И это будет только ускоряться.

Последние месяцы также доказали, что традиционных ракет уже недостаточно. Я неоднократно посещал Министерство обороны Японии – более 50 раз – и видел, что раньше не было даже отдельного подразделения, которое бы занималось беспилотниками в целом. Лишь недавно такое подразделение наконец-то создали. Это показывает, что даже в Японии стали осознавать серьезность проблемы,

– добавляет Тору.

Именно поэтому в Terra Drone считают, что будущее – за дронами, наземными беспилотными системами, беспилотными катерами и другими agile-решениями, которые можно быстро производить массово и дешево. Традиционный подход оборонной промышленности – это 10 – 20 лет разработки и долгое доведение продукта до идеала. Но сейчас все наоборот: нужно быстро тестировать, быстро менять, быстро исправлять ошибки.

Читайте также Еще один перехватчик "Шахедов": что умеет дрон, в который инвестировала Япония

Я общаюсь с крупными оборонными компаниями за границей – Lockheed Martin, Rheinmetall, Thales и другие. И даже Rheinmetall, который является европейским лидером по капитализации в сфере обороны, признает: беспилотники они сами не потянут, поэтому им приходится сотрудничать со стартапами. Это еще одно подтверждение, что оборона становится еще важнее, а дроны – сверхважными,

– говорит Тору Токусиге.

Он приводит пример американской компании Anduril – компании, что стала гигантом. В Европе тоже есть сильнейшие игроки. Но в Японии до сих пор нет нормальной компании, которая бы занималась оборонительными дронами – именно это и стало для Тору Токусиге дополнительной мотивацией начать этот бизнес. Его цель – стать безоговорочным №1 в сфере дронов. И не только в Японии, а глобально.

Об Украине, войне и темпе перемен

Когда Тору Токусиге впервые поехал в Украину в прошлом сентябре, он еще не до конца сознавал масштаб перемен, говорит руководитель Terra Drine. Но уже через полгода прогресс был очень заметным. Речь идет о совершенно ином ритме развития – в Украине все меняется не за 10 – 20 лет, а через несколько месяцев.

Именно поэтому мы решили сотрудничать с украинскими партнерами, в том числе из Amazing Drones. В этом партнерстве есть две ключевые вещи: во-первых, наше доверие как компании, которая давно работает на международных рынках; во-вторых, наш опыт в массовом производстве аппаратной части. Для меня лично это еще и вопрос ответственности. Я не хочу, чтобы в Японии оставался пробел в оборонительных дронах. Если никто этого не делает, кто-то должен взяться за это,

– объясняет Тору Токусиге.

Важнейшая инвестиция Terra Droine сегодня – это перехватывающий дрон Terra A1. Есть версия с ракетным двигателем, теперь прилагается с фиксированным крылом.

Почему это важно? В обороне работает многоуровневая защита. Один-единственный тип системы не может защитить от всего. Нужны короткая, средняя и дальняя дальности, разные скорости перехвата, разные сценарии реагирования, говорит Тору.

К теме Какая украинская оборонная разработка может спасти Токио от российских "Шахедов"

Обратите внимание! Ракетный вариант имеет время полета около 15 минут и дальность около 30 километров. Вариант с фиксированным крылом – это уже около 40 минут полета и до 75 км дальности. Это позволяет перехватывать цель не слишком близко к объекту, а дальше от него, что гораздо лучше.

Украина вынуждена постоянно адаптироваться: Россия совершенствует свои системы, Украина отвечает новыми решениями, затем Россия снова меняет подход. Это непрерывный цикл. Теперь, например, часть "Шахедов" уже оснащена реактивными двигателями, и некоторые из них летят со скоростью почти 400 км/ч. Для таких целей нужны другие перехватчики,

– говорит Тору Токусиге.

Именно поэтому стартапы здесь незаменимы. Крупные компании не способны меняться с такой скоростью. А в условиях войны скорость – это все, добавляет руководитель Terra Drone.



Тору Токусиге / Фото Антона Ткаченко

Как реагирует Россия и что известно о боевом применении?

Несколько недель назад Terra Drone рассказала о сотрудничестве с Украиной, и даже в России на это отреагировали – настолько, что там вызвали японского посла, говорит Тору Токусиге. Но для японского производителя это означает только одно: украинцы воспринимают Terra Drone как партнера, который реально воюет вместе с ними. От японского правительства реакции не последовало, добавляет Тору Токусиге, но от посольства Украины был запрос на встречу с Terra Drone, которая уже состоялась.

Отдельно хочу отметить: дальность полета современных ударных дронов уже достигает 2000 км. Это огромная проблема для Японии. Если говорить грубо, это значит, что под угрозой могут оказаться не только отдаленные острова, но и Токио, Осака и другие крупные города. И не по одному объекту, а одновременно: десятки ракет и сотни дронов могут лететь в разные города в одно и то же время,

– говорит спикер.

Именно поэтому перехватывающие дроны – критически важные, добавляет руководитель Terra Drone. Без сильного японского производителя в этой сфере страна оказывается в опасном положении.

Обратите внимание! Тору Токусиге также объяснил, чем перехватывающий дрон лучше пулеметной системы. Пулеметная система имеет три проблемы: эффективная дальность у нее всего около 3 км; "Шахеды" часто летят ночью, черные на фоне темного неба, поэтому стрелять приходится наугад и очень много раз; есть риск поражения гражданской инфраструктуры. Из-за этого пулеметы постепенно теряют актуальность, а дроны становятся основным средством перехвата.

Ни в какой другой иностранной компании нет такого уровня привлечения в Украине, как у Terra Drone, добавляет Тору Токусиге.

Влияет ли война на Ближнем Востоке на сроки завершения войны в Украине и какое будущее дронов?

Тору Токусиге считает, что, если Ближний Восток остается нестабильным, Россия получает дополнительное пространство для маневра. По его мнению, война в Украине скоро не завершится. Относительно присутствия в регионе украинских производителей – многие украинские компании пробовали выйти на рынок ОАЭ, но большинство попыток не были успешными, говорит Тору Токусиге.

Причин много: другой климат, другие технические требования, необходимость интеграции с C2-системами (Command and Control). Украинские решения хорошо работают в Украине, но в ОАЭ это не всегда срабатывает.

Отдельно Тору Токусиге очертил дальнейшие планы Terra Drone в области оборонных технологий. По его словам, для Японии направление беспилотных катеров важно, однако компания пока только готовится к выходу на этот рынок. Пока в этой нише уже работали две компании, впрочем, как полноценный бизнес Terra Drone еще фактически не стартовала.

Говоря об интеграции искусственного интеллекта и автономных систем, Токусиге подчеркнул, что именно ИИ станет одним из ключевых элементов развития оборонных продуктов. Если сейчас "Шахеды" сбивают преимущественно вручную, то уже в ближайшее время система, по его мнению, сможет самостоятельно определять приоритетные цели, маршрут и сценарий действий.

Следующий технологический скачок, прогнозирует он, может произойти в течение одного-двух лет и по масштабу будет напоминать приход Интернета. В то же время CEO Terra Drone не назвал конкретных финансовых ориентиров, но предположил, что при реализации всех текущих планов оборонное направление компании может выйти на трехзначный миллиард иен выручки.

После объявления о сотрудничестве с Amazing Drones, добавил он, энтузиазм к проекту возник во многих странах. В частности, на выставке в Малайзии около трети посетителей уже были осведомлены о ситуации в Украине, а реакция на презентацию была положительной. Токусиге также заявил, что Япония остается для компании приоритетным рынком, и Terra Drone уже участвует в нескольких тендерах.

Среди главных конкурентов Тору Токусиге назвал американскую Anduril и европейских игроков из Франции и Германии, отметив, что в Японии до сих пор нет сильной оборонительной дрон-компании. Для успеха, по его словам, нужны три вещи: боевое подтверждение, низкая цена и автономность. Именно на этом, по его словам, компания и строит свою стратегию.